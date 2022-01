Si todo parece decidido en la categoría de autos, en la de motociclismo cualquier cosa puede ocurrir después del vuelco que sufrió la clasificación. El argentino Kevin Benavides (KTM), vigente campeón de la prueba, ganó la etapa, aventajando en 4 segundos al inglés Sam Sunderland (KTM), que recuperó la cima de la clasificación.

Esta carrera es un ascensor emocional, había prometido a mi moto hacerle vivir un infierno y no me ha abandonado nunca. La estrategia era 'todo o nada'. No guardar un ápice, dar el máximo desde el principio, es lo que he hecho y veremos qué pasa mañana. Está todo por hacer , declaró a su llegada Sunderland, quien ahora aventaja en 6: 52 minutos al segundo de la general, el chileno Pablo Quintanilla (Honda).