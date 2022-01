Y nos equivocamos , dice el ex entrenador en jefe de Borregos en un video que difunde la NFL sobre el éxito de Borregos y el IPP; no pusimos uno, sino siete en cuatro años .

Antes anhelábamos que alguien de NFL nos viera a los jugadores mexicanos , recuerda Cantú; “el programa IPP es esa oportunidad. Hoy ha sido elegido Héctor Zepeda y puedo decir que tiene todo para ser un candidato top de este año. La manera como se mueve y su perfil ofrecen mucho para la Liga”.

Ese éxito para el futbol americano a la mexicana que representa la escuela de Borregos es consecuencia del trabajo que emprendió Frank González y su dedicación obsesiva a este deporte.