Djokovic admitió los lapsus e indicó que deseaba aclarar la desinformación sobre sus movimientos tras su positivo del mes pasado, aunque no especificó a qué imprecisiones se refería.

La visa del serbio fue primero revocada y luego restituida, en una controversia sobre si se le debería permitir la entrada al país pese a no estar vacunado contra el coronavirus, como lo exigen las leyes. El caso ha provocado indignación en Australia y empañado la antesala del primer Grand Slam del año.

En una declaración publicada ayer en sus redes sociales, el astro del tenis también atribuyó a un error humano que su equipo de apoyo no declarara que había viajado en las dos semanas previas a llegar a Australia.

Documentos judiciales que detallaban el positivo de Djokovic desataron especulaciones sobre la asistencia del tenista a varios actos en su natal Serbia el mes pasado. También se han planteado dudas sobre errores en su formulario de migración que podrían conllevar la anulación de su visa.

En el documento, Djokovic negó haber viajado en los 14 días previos a su vuelo a Australia. El astro residente en Montecarlo fue visto en España y Serbia en ese periodo.

El jugador dijo que dio positivo al covid-19 en una prueba PCR tomada el 16 de diciembre. Ese mismo día apareció sin mascarilla en el lanzamiento de unas estampillas con su imagen y, un día después, en un acto para tenistas jóvenes en Belgrado, también sin cubrebocas.

Pero Djokovic señaló que no recibió el resultado positivo de la prueba PCR hasta el 17 de diciembre, después del encuentro con jóvenes. Según su versión, se realizó una prueba rápida de antígenos ambos días y dio negativo. Para más precaución, se sometió a una PCR el 16 de diciembre.

Pero el serbio admitió que acudió a una entrevista y a una sesión de fotos con el diario deportivo francés L'Equipe el 18 de diciembre.

“Me sentí obligado a realizar la entrevista con L'Equipe, porque no quería quedar mal con el periodista, pero me cuidé de mantener el distanciamiento social y usé mascarilla, salvo cuando me tomaron la fotografía”, indicó.