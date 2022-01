El balón ha sido mi confidente y mi compañía incondicional, ha compartido conmigo cada una de las camisetas que he tenido el honor de portar, manteniéndose fiel y estoico, mientras me escuchaba hablar de mi felicidad, lo mismo cuando le contaba de mis frustraciones y batallas , relató Peralta en un video publicado en redes sociales.

En 2012 se vistió de oro al vencer a Brasil en la final de los Juegos Olímpicos de Londres, siendo uno de los tres jugadores de experiencia que integraron la selección Sub-23.

Sí, me habría gustado (jugar en Europa), pero no es una espinita que me haya quedado, porque no fue necesario ir al extranjero para mostrar mi talento y representar a México en un Mundial , dijo a la cadena TUDN al reflexionar sobre su trayectoria.

Sus pasos en Chivas, su último plantel, no fueron tan brillantes como en otros clubes, pero sembró la inspiración entre sus compañeros. Oribe es un ejemplo, aspiro a una carrera como la suya, lo vi convertirse en un referente en la selección y en varios equipos fue goleador y campeón , dijo Ángel Zaldívar, quien hasta hace unas semanas fue su compañero en el Guadalajara.

“Uno de sus consejos era: ‘no importa el nombre en la espalda, sino el rival de enfrente. No pienses en ti, sino en el equipo’. Esa mentalidad lo llevó a conseguir los títulos, goles y estar en la historia de México”, agregó Zaldívar.