Por otro lado, el timonel felino dijo estar satisfecho con el equi-po que ha armado hasta el momento, aunque no descartó la llegada de dos refuerzos más, tras las recientes incorporaciones de Sebastián Córdova y Jesús Angulo.

Al respecto, el Piojo, otrora entrenador del conjunto de Coapa, comentó: La Federación (Me-xicana de Futbol) es la que toma las decisiones, lo que sí me queda claro es que si fuera Miguel Herrera sería un escándalo nacional, pero no lo es, nosotros esta-mos pensando en Tigres y tra-tamos de cambiar nuestra conducta para ser mejores cada día .

El equipo es muy vasto, pero hay dos plazas de extranjeros, entonces vamos a esperar. Si tenemos la oportunidad de integrar a alguien que venga a fortalecer el grupo, bienvenido, la directiva está abierta, queremos un plantel que cada día se vea más sólido y más fuerte, no tenemos prisa , mencionó ayer en una conferencia virtual.

Rechazó que el defensa Carlos Salcedo esté cerca de salir del conjunto regiomontano, como se ha comentado en días recientes.

Hemos hablado con él de lo que se necesita en el juego, si viene alguna oferta lo tendrá que analizar con la directiva y lo platicaremos en su momento, pero por ahora no hay nada, o al menos no me han informado de alguna propuesta, cuento con el jugador, por eso planeo usarlo en los siguientes dos partidos.

Por último, Herrera reconoció que ha sido bastante complicado entrenar sin varios jugadores de-bido al brote de covid-19 que surgió dentro de su plantilla; no obstante, afirmó que su equipo está preparado para debutar en el torneo Clausura 2022, este miércoles an-te Santos Laguna, duelo que tuvo que aplazarse por los 11 casos positivos detectados en el cuadro felino.