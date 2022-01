Mi vida cambió, pero me sigo preparando con humildad para llegar a ser la mejor del mundo en mi categoría. Es un ciclo muy corto, así que hay que estar enfocados, con disciplina, y atentos a los dolores para evitar más lesiones co-mo las que he tenido en los hombros, las cuales han requerido cirugías , dijo la paratleta de silla de ruedas.

Fue un año muy importante para mí. No me lo esperaba, porque incluso estuve a punto de no competir en Tokio, cuando me notificaron al llegar que debía estar aislada por un posible contagio de covid en el viaje , recordó.

Aunque el panorama es ahora distinto frente a las variantes del coronavirus, Gloria espera poder cumplir con la mejor preparación, la que ahora desarrolla en Toluca, pues el Centro Paralímpico Mexicano continúa cerrado en esta ciudad.