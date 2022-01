Afp

Periódico La Jornada

Domingo 9 de enero de 2022, p. 9

Los Ángeles. Rita Moreno demoró casi un año en acceder a filmar un documental sobre su trayectoria. Cuando lo vio por primera vez, miró a su hija y exclamó: "¡Oye, vaya vida que he tenido, coño!".

Con más de 70 años de carrera, la estrella puertorriqueña ha ganado dos Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony, fórmula llamada EGOT en la industria del espectáculo y conquistada apenas por 16 personas.

Moreno es la única latina entre ellos, sobreponiéndose al racismo y al abuso sexual en Hollywood décadas antes del #MeToo, así como a un tormentoso romance con Marlon Brando.

A los 90 años está en la gran pantalla con West Side Story, la nueva versión de Steven Spielberg de la película con la cual ella ganó un Óscar en 1962 interpretando a la aguerrida Anita, ahora encarnada por la estrella de Broadway Ariana DeBose.

Con el personaje de Valentina, creado para ella, Moreno podría conquistar otra estatuilla.

Para la actriz la experiencia fue divina , con la excepción de la escena en la que Valentina rescata a Anita de un ataque sexual.

“Fue muy difícil para mí. Fue surreal, extraño, difícil, emocionante. Mi cerebro me decía ‘no, no, no, esa no es Anita, ¡tú eres Anita! Tenía que decirle a mi cerebro ¡no, no soy Anita!’”, dijo en entrevista telefónica con Afp.

Sueño americano

El documental sobre su vida, Rita Moreno: Una chica decidida a lograrlo, recorre los altibajos de la mujer que es considerada con frecuencia como la verdadera encarnación del sueño americano .

Disponible en Netflix, arranca risas y admiración, pero también lágrimas.

Yo me prometí que iba a ser lo más honesta que podía ser. Y así lo hice .

Moreno nació en Puerto Rico en 1931. Emigró con su madre a Nueva York a los cinco años. Bailando se abrió, muy joven, las puertas de la industria del espectáculo. En aquella época no había modelos de referencia para chicas como yo , entonces eligió a Elizabeth Taylor.

En la pantalla grande recibió un sinfín de roles étnicos que ella interpretaba con acento universal . Pero expandió su carrera en el teatro y la televisión.

Lin-Manuel Miranda, Gloria Estefan y Eva Longoria, entre otros hispanos de las siguientes generaciones, la ven como ese modelo que ella no tuvo.