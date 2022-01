Sergio Raúl López

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 9 de enero de 2022, p. 6

En la industria así llamada del entretenimiento suelen ser unas pocas películas, –y también álbumes, canciones, videojuegos o libros–, los que tienen no sólo más fama, sino la mayor concentración de ganancias, como ocurrió en 2019, en que de los 458 títulos estrenados, una decena hicieron prácticamente 50 por ciento de la taquilla en ese año récord de 350 millones de boletos vendidos y se recaudaron 19 mil 50 millones de pesos. Simplemente, dos producciones estadunidenses Avengers: Endgame y Toy Story 4, con sus mil 473 y mil 375 millones de pesos recaudados, respectivamente, sumaron 15 porciento del box office anual en el país.

Por ello no es sorpresa que en 2021, segundo año de la pandemia por covid-19, también fueron 10 filmes los que obtuvieron 54 por ciento de la taquilla anual, aunque se hayan estrenado 324 películas –118 estadunidenses, 66 mexicanas y 140 del resto del mundo–. Sin embargo, fue Spider-Man: Sin camino a casa (Spider-Man: No Way Home, Estados Unidos, 2021), el gran fenómeno taquillero del año pues al sumar mil 274 millones de pesos en taquilla y 17.9 millones de boletos vendidos solamente en las dos semanas tras su estreno, el 15 de diciembre –hasta el 2 de enero lleva recaudados mil 353 millones de pesos y 19 millones de espectadores–, lo que representa 16 por ciento del total.

Principalmente se le reconoce el haber reconectado al público con la experiencia cinematográfica , explicó Tábata Vilar Villa, directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Y no es para menos, el fin de semana de su estreno se registró un total de 7.2 millones de asistentes y al siguiente 4.2 millones, superando cualquier otra semana de 2021 como el millón 800 en el estreno de Godilla vs King Kong, en la tercera semana de marzo; los 3.3 millones de Rápidos y furiosos 9, durante la última semana de junio, o los 3.4 millones de asistentes de la segunda semana de octubre, cuando estrenó Sin tiempo para morir, de la serie sobre el detective James Bond.

El hecho de que Hollywood haya liberado los estrenos para las salas de cine, que retuvo durante los 18 meses del cierre o con restricción de aforo –a 30 o 60 por ciento en semáforo epidemiológico naranja o amarillo– ayudó muchísimo , para esta significativa reactivación de la industria de la exhibición nacional.

Hollywood sigue siendo el primer productor del mundo y sus títulos de grandes presupuestos tanto en producción, como en mercadotecnia, son vitales para la industria de exhibición de cualquier parte del mundo , explicó la abogada y maestra en Políticas Públicas Aplicadas por la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas en España.

La tercera recaudación para Spider-Man

La película del superhéroe de las historietas de editorial Marvel, producida por Sony Pictures International, lleva recaudados mil 390 millones 811 mil 417 dólares alrededor del mundo, logrando 45.4 por ciento de esta cantidad, en el circuito de exhibición de Estados Unidos (631 millones 811 mil 417 dólares) y el resto, 54.5, en el mundo (759 millones), siendo Reino Unido la segunda mayor taquilla con 94 millones 493 mil 953 dólares y México la tercera con 65 millones 905 mil 482 dólares recaudados (4.73 puntos porcentuales del total global y 8.68 de las ganancias internacionales), por encima de países como Corea del Sur, con 50 millones 663 mil 789 dólares; Francia, 44 millones 707 mil 252; Australia, con 42 millones 331 mil 364; Alemania, con 29 millones 728 mil 834; Brasil, 28 millones 400 mil, e Italia 23 millones 38 mil 421, de acuerdo con cifras del sitio Box Office Mojo.