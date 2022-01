Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 9 de enero de 2022, p. 26

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México confía en que se ratifique la decisión de la Corte Suprema de la República de Chile, la cual concedió extraditar al ex legislador federal del PT y ex delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, ante la apelación que interpondría su defensa ante el Tribunal Colegiado para evitar su presentación ante un juez de control por su probable responsabilidad en enriquecimiento ilícito.

A pesar de que el pasado 24 de diciembre la Corte de ese país resolvió la solicitud de extradición que realizaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a petición de la FGJ, hasta el momento se desconoce el estatus legal del caso.

La Fiscalía local no ha recibido comunicación oficial por parte de la FGR ni de la SRE, aunque precisó que las autoridades chilenas no están obligadas a notificar a su contraparte mexicana sobre si se presentó la apelación ni del curso de dicho trámite, luego de que trascendió que el ex diputado federal buscaría apelar la extradición.