Rocío González Alvarado y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 9 de enero de 2022, p. 24

En un giro sobre las medidas que deberán seguirse durante la pandemia de covid-19, el Gobierno de la Ciudad de México llamó a la población a no caer en pánico ante el incremento en el número de contagios y, en caso de tener síntomas, en lugar de acudir a hacerse una prueba, la gente deberá asumirse como caso positivo y aislarse para evitar la propagación del virus.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, aseguró que está en pláticas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que no se exijan las pruebas a los trabajadores que necesiten ausentarse o retornen a sus áreas laborales, pero los detalles de cómo procederá la incapacidad los dará a conocer el organismo.

La mandataria informó que sostuvo una reunión con el grupo de salud, en el cual participan representantes de instituciones federales y locales, donde se acordó que los expertos médicos darán todas las indicaciones para que nadie tenga la urgencia de ir en busca de un diagnóstico.

Recordó que la variante ómicron no necesariamente es grave, entre otras cosas, por la inmunización, pero se contagia más rápido, por lo que se requerirían demasiadas pruebas y no se necesitan. “En su momento las aumentamos cuando no había vacunas para que la gente que era positiva y que era asintomática se aislara, pero ahora estamos en otra condición.

No es necesario estarse haciendo pruebas permanentemente. Ya lo van a informar los médicos y más bien, si uno tiene síntomas, pues que se aíslen y reciban todas las indicaciones médicas necesarias; no hay que caer en pánico, no hay que ir a hacer colas y colas para sacarse pruebas.

Por igual, la Secretaría de Salud reiteró que en caso de sentir el cuerpo cortado, escurrimiento nasal, tos, dolor de garganta y cabeza, hay que asumirse como caso positivo sin necesidad de pruebas, aislarse de inmediato y avisar a sus contactos.