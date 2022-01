El presidente serbio Aleksandar Vucic dijo que habló con Djokovic y que su gobierno pidió que se permitiera que el atle-ta se trasladara a una casa que ha alquilado y que no estuviera en ese infame hotel .

El tenista no ha querido comunicar si está vacunado contra el covid-19 y fue conducido allí tras la anulación de su visado por las autoridades australianas, que le han negado la entrada en el país, al no tener los documentos necesarios para obtener una exención médica de la obligación de inocularse.

El ministerio de Asuntos Exteriores serbio precisó en un comunicado difundido ayer haber realizado una protesta oral al embajador de Australia en Belgrado debido al tratamiento inapropiado a Djokovic, al tiempo que la comunidad serbia de Melbourne se movilizó también manifestándose delante del Park Hotel y unos centenares de personas se reunieron en protestas en Belgrado, convocados por el padre del tenista.

Jesús fue crucificado y sometido a muchas cosas, pero él (su hijo) ha resistido y está todavía entre nosotros. Novak también ha sido crucificado de la misma manera, el mejor deportista y hombre del mundo. Resistirá , estimó Srdjan Djokovic.

En una primera audiencia ayer, el abogado del Estado, Christopher Tran, aseguró que Australia no prevé proceder a dicha expulsión antes de que se celebre otra audiencia, prevista el lunes.

En tanto, Rafael Nadal opinó que Djokovic debe asumir las consecuencias de no haberse vacuna-do contra el coronavirus. Para mí lo único claro es que si te has inoculado, puedes jugar el Abierto de Australia y en cualquier parte, y en mi opinión el mundo ha sufrido ya bastante como para no seguir las reglas .

El serbio, que en el pasado se mostró reticente a vacunarse contra el covid-19 y se ha negado re-petidamente a confirmar si ya lo hizo, obtuvo una exención médica para participar en el primer Grand Slam de la temporada, lo que provocó el rechazo de la prensa, de la población e incluso de la clase política australiana.