La Fuerza Fronteriza Australiana emitió ayer por la madrugada un comunicado en el cual informó que Djokovic no presentó evidencias adecuadas para cumplir los requisitos de ingreso, y que su visa ha sido cancelada en consecuencia .

Muchos críticos preguntaron sobre qué bases se otorgó la exención. Por su parte, los seguidores de serbio enfatizaron que tenía derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones.

El director del Abierto de Australia, Craig Tiley, defendió la solicitud de exención y el proceso completamente legítimos e insistió en que no hubo un trato especial para Djokovic, pues sólo fue uno de las 26 personas relacionadas con el torneo, y le fue concedido tras cumplir con un minucioso protocolo.

El primer ministro australiano Scott Morrison dijo que la decisión de otorgar la exención médica era un asunto del gobierno de Victoria, estado del que Melbourne es la capital.

Ellos han concedido una exención para que él venga a Australia, y nosotros actuamos en respuesta a eso , dijo Morrison. Los estados otorgan exenciones para que la gente ingrese sobre esa base, y eso ha estado pasando en los últimos dos años .

Karen Andrews, ministra de Asuntos Internos, aclaró después el proceso fronterizo. Aunque el gobierno de Victoria y Tennis Australia pueden permitir que un jugador no vacunado compita en el Abierto, es el gobierno de la Mancomunidad el que hace cumplir nuestros requisitos en la frontera , dijo Andrews. Si un individuo que llega no está vacunado, debe proporcionar una prueba aceptable de que no puede recibir la vacuna por razones médicas para tener el mismo trato en sus viajes que quienes están completamente vacunados .