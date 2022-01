Parecía que la pesadilla de los merengues se repetiría. Hace un año el ahora legendario Alcoyano eliminó al conjunto blanco en dieciseisavos de final y esta vez se veían las caras, pero no parecía por ninguna parte que la revancha estuviera asegurada.

Pero el cansancio que se fue acumulando en las piernas de los jugadores locales y, sobre todo, el ingreso de tres titulares (Gerard Piqué, Frenkie de Jong y Ousmane Dembelé) en la segunda parte, lo cual permitió al Barça remontar.

No obstante, y pese a no tener ya la fuerza de la primera parte, el Linares no se dio por perdido y estuvo cerca de llevar el partido a la prórroga, pero el disparo de Carracedo se estrelló en un ángulo del arco defendido por el brasileño Neto.

Antes, los tres equipos de Primera División que abrieron fuego en la jornada de la Copa del Rey, Real Sociedad, Mallorca y Valencia, se clasificaron para los octavos del torneo copero y se unen al Español, que logró el pase el martes.

Los tres clubes, sin embargo, tuvieron que padecer ante rivales de inferior categoría. La Real superó al Leganés por 3-2; el Valencia también le tocó sufrir en Cartagena para acabar imponiéndose por 2-1; al Mallorca le correspondió remontar 2-1 frente a un Eibar que se adelantó justo antes del descanso con un tanto de Gustavo Blanco.

También lograron el pase el Betis, que le endosó un 3-0 al Real Valladolid, y el Rayo Vallecano, que se impuso 1-0 ante el Mirandés, por lo que el único equipo de Primera División eliminado hasta ahora en esta ronda fue el Celta de Vigo, que perdió 2-1 en su visita al Atlético Baleares.