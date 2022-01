Tenemos que evitar ser asistencialistas, llegar a un espacio, tener un diagnostico, otorgar una gestión o un servicio y ya no volvernos a parar en el lugar. Eso nos encargó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum , expresó la funcionaria.

El siguiente paso para fortalecer Barrio Adentro, resaltó, es mantener una oferta cultural, deportiva y educativa por medio del programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) con un centro comunitario en los polígonos de actuación, lo que permitirá que los vecinos se apropien de esos espacios hechos para ellos, lo que, a su vez, permitirá revertir problemas como el analfabetismo, disminuir el consumo de drogas, de madres adolescentes y la incidencia delictiva.

Asimismo, añadió, los Pilares se convierten en una opción para aquellas personas que en primera instancia no aceptaron la ayuda que se les ofreció al realizar la visita domiciliaria, es decir, dichos centros comunitarios son los que sostienen Barrio Adentro.

Esthela Damián detalló que a lo largo del programa se han realizado 103 mil entrevistas que han derivado en la identificación de mil 500 casos de consumo de sustancias si coactivas, fundamentalmente jóvenes, 55 de ellos menores de edad, de los cuales 300 aceptaron recibir terapia e incluso se les apoya con el traslado de su casa al centro de ayuda.

Entre las personas que han sido integradas al programa Los jóvenes unen al barrio se encuentran 49 adolescentes que ya son mamás o están embarazadas, que ahora forman parte del equipo Pilares, donde pueden terminar sus estudios o aprender un oficio, mientras sus hijos son atendidos en los centros de educación inicial del DIF.