Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 2 de enero de 2022, p. 8

Han pasado más de 21 meses desde que las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM) suspendieron sus clases presenciales debido a la pandemia de Covid-19. Y pese al llamado de autoridades educativas, incluso del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, para que regresaran a las aulas, la mayoría de los estudiantes no pudo volver a los salones en 2021.

Varios alumnos entrevistados advierten sobre las repercusiones que la enseñanza en modalidad virtual ha tenido en su formación educativa: la falta de prácticas en laboratorios y de campo, dificultades para tener mejor entendimiento de los temas tratados en clase, distracciones y falta de interacción física. A su vez, trabajadores de la UNAM acusan que en algunas entidades académicas no se han terminado las adecuaciones para garantizar espacios seguros y ventilados, y en otras se ha retrasado el regreso ante la inestabilidad que viven sus comunidades.

En la UNAM, cifras oficiales señalan que antes de las vacaciones de invierno habían regresado 80 mil universitarios, entre licenciatura, bachillerato y posgrado, de un total de 366 mil 930. Es decir, apenas cerca de 22 por ciento de la comunidad, a pesar de que en noviembre pasado el rector Enrique Graue llamó a acelerar el regreso, pero dejó la decisión en los consejos técnicos.

Sandy Ortiz, estudiante de noveno semestre de la Facultad de Ciencias, no regresó a clases presenciales más que en dos ocasiones para prácticas de laboratorio, y aunque sus compañeros buscaron tener más actividades en las aulas, no lo lograron. Refirió que en taller de investigación, donde éramos nada más tres alumnos, no autorizaron. No sabemos por qué, pues ya teníamos el esquema de vacunación completo .

Compartió que por una parte las clases en línea han sido más complicadas, pues hay ciertos temas en los que necesitas estar en el aula y que sean más dinámicos . Consideró que haber cursado cuatro semestres de manera virtual repercutió en su formación, sobre todo en materias que necesitaba trabajar con equipos de laboratorio. Ahí la enseñanza fue teórica, te enseñaban imágenes del equipo y cómo funcionaba, pero sin manejarlo, y en mi carrera de ciencias de la Tierra tampoco pude realizar prácticas de campo .

Problemas técnicos

Un profesor de asignatura de las facultades de Química y Ciencias, que prefirió omitir su nombre, mencionó que de los tres grupos que tuvo en la primera unidad académica, sólo uno regresó de manera híbrida. Las clases, expresó, fueron complicadas por los problemas técnicos que se dieron con los equipos de trabajo, y si bien en un inicio se presentaron 15 alumnos –de los 70 que tuvo en lista–, al final fueron disminuyendo todavía más.