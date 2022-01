Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 2 de enero de 2022, p. a11

La estrategia marcha por sí sola. Adonde se para Saúl Canelo Álvarez, estrella indiscutida del boxeo mundial, surge con genuino interés o con malicia el nombre de David Benavidez, un mexicano-estadunidense que le persigue como sombra con la esperanza de enfrentarlo en algún momento.

Este 2022 puede ser el año en que no pueda eludirlo más, considera José Benavidez, padre y entrenador de David. Las respues-tas del Canelo van desde el ninguneo hasta el desinterés por lo poco que ofrece como rival. La presión de todos lo está arrinconando , afirma don José; tanto se lo recuerdan que ya lo debe soñar, pero si lo sigue evitando más que sueño se volverá su pesadilla, porque todos se lo seguirán mencionando.

La aparente razón por la que Saúl Álvarez no quiere enfrentarlo le resulta absurda.

Dice que David no representa nada interesante, bueno, hay que recordarle que David es un ex campeón en la división que Álvarez dice dominar , asesta don José; “ahora, eso no le ha impedido al Canelo pelear con rivales que nadie conocía o que no tenían nada que aportar de verdad. No me digan que este monarca crucero Ilunga Makabu es alguien muy respetado o notable, pues claro que no.”

El equipo de David Benavidez no sólo reconocen el lugar que ha ganado Canelo. Incluso lo admiran. Pero también son devotos de una idea sobre lo que debe demostrar un boxeador en la cúspide.