–En aquel entonces, los únicos libros Pitagóricos que encontré a la venta fueron unos ejemplares abandonados de Fuga de negras y Como reina de barajas (1966) en una librería de Guadalajara, el primer poemario que Pita publicó después de un silencio de varios años a raíz de la trágica muerte de su hijo Manuelito en casa de su hermana Carolina Amor de Fournier. La poesía que yo había podido leer hasta ese momento era la que se encontraba en los libros que conservaba mi amigo Ángel de la Cruz, gran admirador de Pita y declamador él mismo, en cuya casa de Guadalajara me descubrió la existencia de esta formidable escritora. Eran unos volúmenes viejos, cuyas páginas amarillas se habían desprendido a lo largo de muchas lecturas, o de plano se desintegraban en el mismo Polvo de aquel famoso poemario, el favorito de Diego y Frida. Los otros libros que Ángel tenía eran o copias engargoladas de libros de su amigo Ignacio Amador y varios poemas que él mismo transcribió a mano en papel cebolla y utilizó como parte de su repertorio en sus veladas poéticas en el Hospicio Cabañas, el teatro Experimental y en su modesta casa del Sector Reforma, en Guadalajara.

“En otro café, Pita se acercó a otra mujer muy elegante y le preguntó con voz dulce e infantil: ‘Señora, ¿a usted le gusta la poesía?’ Su respuesta fue cortés, pero negativa. Pita le espetó con altanería: ‘¡Claro que a las hijas de sirvienta no puede interesarles la poesía!’ La señora quedó petrificada y la Undécima Musa se acercó a otra mesa con la misma pregunta. De ahí en adelante nadie se negó a comprarle un ejemplar.”

–Tengo todas las ediciones de la obra de Pita Amor porque las coleccioné desde que era yo estudiante... Esa misma noche la conocí, en medio de un improvisado recital poético en una cafetería. Quedé totalmente impactado cuando empezó a decir sus versos. Pita se levantó, tomó unos ejemplares de su libro y me dijo: Ahorita vengo , y me pidió acompañarla.

“Todos la conocían y se hacían cruces cuando la veían, pero no había libros suyos en las librerías. Esto lo atestigüé en carne propia –dice Michael–, porque a la mitad de nuestro primer encuentro en su hotel, y más tarde en cafés de la Zona Rosa, llegó un señor con una caja de cartón que Pita abrió inmediatamente y contenía 100 ejemplares de sus Liras, su plaquette más reciente. Pita, la Undécima Musa, la mandó imprimir por su cuenta y con ayuda de amigas de la talla de Marta Reyes Espíndola, a quien dedicó el pequeño volumen.”

Buscó con fervor en las librerías del rumbo y en las del centro alguna de las obras de su admirada Pita, pero no encontró nada. “Sólo podía yo comprarla, si ella misma me la vendía.

–Muchos capitalinos recuerdan a Pita, pero ninguno con la devoción de su sobrino favorito, Eduardo Sepúlveda Amor, hijo del médico Bernardo Sepúlveda, famoso gastroenterólogo.

–Así es. Eduardo reunió su obra completa en un tomo. Curiosamente, la poesía de Pita no figuraba en varias antologías, sólo en libros para declamadores y compilaciones de poesía mexicana del siglo XX.

“A partir de mi llegada a México, empecé a buscar sus obras en las librerías de viejo en la calle de Donceles, en las chácharas de la avenida Cuauhtémoc, en los puestos de antigüedades de la Zona Rosa, donde Pita era ‘reina honoraria sin sueldo’, según su amigo Jaime Chávez. A la fecha sólo me falta uno que otro, por ejemplo, su primer libro de poesía Yo soy mi casa, publicado en 1946 por Justino Fernández y Edmundo O’Gorman en su editorial Alcancía. Estos libros fueron muy útiles para llegar a conocerla con profundidad literaria y lírica, porque ya en los años 90 Pita era una presencia más bien decadente y excéntrica que deambulaba vendiendo sus poemas, sus dibujos, sus memorias. Grabé sus poemas en varias ocasiones y la seguí en sus caminatas por las calles de Niza, Hamburgo y Londres. Si no te cuidabas, te daba un bastonazo o un paraguazo, dependiendo de la temporada.”

–También a su sobrino, Santiago Aspe, pretendió darle un bastonazo cuando se le acercó en la calle de Bucareli. Santiago se defendió: Tía, soy tu sobrino, el hijo de Kitzia . ¡Ay, mi amor, discúlpame! , respondió ella. A partir de su muerte, en mayo de 2000, sólo circulaba la antología Poesía imprescindible (2012), a cargo de la editorial Terracota, que incluye una selección de los poemas publicados en sus primeros libros más una semblanza tuya, Elena, que la conociste en todo su esplendor. Gracias a la iniciativa de su sobrino Eduardo Sepúlveda, fallecido de manera repentina en junio de este año. Eduardo hizo un excelente documental: Pita Amor: a la eternidad sentenciada. Recuerdo la felicidad de Eduardo en la Fiesta del Libro y la Rosa, en Ciudad Universitaria, cuando se llenó por completo el enorme espacio (debajo de una carpa) que nos cedió la siempre generosa Rosa Beltrán, jefa de Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).