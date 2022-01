“Tiene mucho que ver también con Caballo fantasma; siento que eso hacemos al leer un libro: hacer una anotación al margen y tomar aquello que nos resuena. A fin de cuentas estamos haciendo afinidades entre nuestras ideas y lo que leemos, entre lo que vemos y lo que leemos. Es una conexión que no acaba.”

Desde San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, la ganadora del Premio Primera Novela 2021 con Caballo fantasma (Almadía), menciona que las bibliotecas son una forma de crear otras realidades y llevar a quienes no pueden viajar por alguna circunstancia por otros mundos. Es una manera de conjurar un nuevo cosmos, describirlo e interpretarlo de otra forma .

Recordó que estaba deslumbrada por el silencio que experimentaba cuando pasaba ocho o nueve horas laborando en ese lugar, y le permitió encontrar otros libros fundamentales para ella. Fueron los tres años en que más he leído en mi vida, porque no tenía distractores y gritos del mundo. También escribí el texto porque era una manera de experimentar el silencio y pensar en la ausencia .

▲ El espacio ubicado en el centro de Oaxaca. Foto cortesía de la escritora, Almadía y Regina Mejía

Explica que cuando escribimos queremos decir a los otros lo que pensamos de ciertas cosas, de las piedras, las mariposas. Nabokov estaba muy obsesionado con las mariposas y Leonora Carrington, en sus pinturas, muestra estas criaturas en las que ella se transforma. La música, la pintura, el cine, el teatro y la literatura están llenos de aquello que nos obsesiona, nos detenemos a mirar y, a través de estos lenguajes, queremos explicar al otro .

Reconoce que en su caso le dio importancia a los caballos: “Me impactó mirarlos, encontrar en ese animal algo que para mí era desconocido o que no había sentido, y llevarlo a la especulación o a la ficción.

Tienen que ver mucho con el pasado y esta melancolía por aquello que no podemos comprender, como todos los animales y las plantas que tienen sus lenguajes propios y sus maneras de sobrevivir a pesar de nosotros.

Explica que la palabra ausencia significa para ella una forma de protegerse del mundo, en este caso entre libros. Cuando más feliz estoy compro un libro, pero también cuando más triste me siento leo uno. El ocultamiento entre volúmenes es un poco la ausencia, de todo esto tan doloroso, espantoso y cruel que pasa en el mundo .

También es entender quiénes somos ante los otros y quiénes son ellos, y saber que nunca puedes poseer nada. A pesar de que tus padres lo sean, nunca van a pertenecerte ni tú les vas a pertenecer a ellos. Son sólo figuras que pasan; como este caballo se ocultan y después son fantasmas. Están corriendo a través de ti .