Se trata de viejas vecindades, edificios o unidades habitacionales estigmatizadas como focos rojos a las que no llegaban los servicios ni las actividades, mucho menos los programas sociales, a pesar de estar a unos pasos de la sede de la Jefatura de Gobierno.

Ambas mujeres son parte de las familias beneficiadas por la estrategia Barrio Adentro, en el Centro Histórico, por la cual se ha logrado intervenir 11 predios de alta vulnerabilidad social que antes eran territorio exclusivo de comunidades cerradas o grupos delictivos en los que no había autoridad que ingresara.

▲ En las vecindades del primer cuadro el panorama es complicado con pocas alternativas de superación y entretenimiento, sólo con la esperanza de mantener a los niños encerrados y alejados de delincuentes; ahora tienen una mejor perspectiva con diversas tareas, entre ellas las de alfabetización. Foto Guillermo Sologuren

Entre ellos se encuentra el inmueble que habitan Juana y otros integrantes de la comunidad mazahua, que provienen de San Antonio Pueblo Nuevo, en el estado de México, todos dedicados al comercio en la vía pública.

A los niños se les apoya para que estén en la escuela y los adultos toman cursos de alfabetización. Yo no pude aprender, pero a todos mis hijos los mandé a la escuela. Cuando nos llamaban a firmar boleta me quedaba al final porque no quería que los demás supieran que sólo ponía mi huella y una cruz , relata la mujer, mientras escribe su nombre completo en un cuaderno.

Yolanda también se dedica al comercio. En el barrio la conocen como la señora que vende paletas , pero pocos saben de sus hijos y mucho menos de sus nietas. Aquí no es de mucho salir; imagínese, si de la azotea nos roban la ropa .