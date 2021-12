Black Adam, lo más esperado por los fans

Pero sin duda alguna el proyecto más esperado por los fans de DC, con permiso de la inminente llegada de The Batman, que aterrizará en lo cines en marzo de 2022, es Black Adam, el filme del poderoso antihéroe protagonizado por Dwayne Johnson y que tiene fijado su estreno para julio.

Además, Warner ha anunciado fechas de estreno para otros títulos como el remake de la cinta coreana de zombies Train to Busan que llevará por Last Train to New York y que se estrenará en abril de 2023. El 2 de febrero de 2024 llegará Totó, una cinta de animación inspirada en El Mago de Oz, que estará dirigida por Alex Timbers, con guion de John August y producción de Derek Fray.

En cuanto a otros estrenos de HBO Max, el 27 de enero llegará The Fallout, protagonizada por Julie Bowen y Shailene Woodley. Kimi, el nuevo thriller de Steven Soderbergh, estará en el servicio de streaming el 10 de febrero, protagonizado por Zoë Kravitz, Rita Wilson y Byron Bowers entre muchos otros.