Anne Carson

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de diciembre de 2021, p. 4

Vaso Roto Ediciones presenta un texto bilingüe (español-inglés) de Norma Jeane Baker de Troya, la primera obra de teatro de Anne Carson, publicada en 2019. Aborda las figuras de una Helena griega que rechaza huir con Paris y a una Norma Jeane Baker que se niega a convertirse en el mito de Marilyn Monroe. Con autorización de la editorial catalana, La Jornada reproduce fragmentos del libro.

Entra Norma Jeane Baker

Prólogo.

Este es el Nilo y yo soy una mentirosa.

Ambas cosas son ciertas.

¿Estás confundida aún?

La obra es una tragedia. Observa atentamente ahora

cómo la rescato del sufrimiento.

Supongo que has oído hablar de la Guerra de Troya

y de cómo la causa fue Norma Jeane Baker,

ramera de Troya.

Bien, bienvenidos a Relaciones Públicas.

Todo aquello fue una farsa.

Un farol, una treta, un timo, un truco, una gema de estratagema.

Lo cierto es,

una nube partió hacia Troya.

Una nube en forma de Norma Jeane Baker.

Fue una suerte de acuerdo entre los dioses.

Me mandaron en un vuelo a LA. Me encerra- ron en una suite del Chateau Marmont.

Me dijeron que memorizara mis parlamentos para Encuentro nocturno,

una película del célebre director, Fritz Lang.

Sobre él he dicho ya suficiente.

Pero hablando de huestes ignorantes,

esa nube los engatusó a todos.

Tal vez murieron mil troyanos en Troya. Siento pena por ellos.

Siento pena por mí.

¿Conoces la expresión veneno de taquilla ?

¿Cómo rescatar ahora el buen nombre de Norma Jeane?

¿Cómo explicar todo esto a Arthur?

Arthur, mi buen marido,

rey de Esparta y Nueva York, estimado honorable, anticuado Arthur,

que condujo su ejército a Troya para reconquistarme.

Después de todo soy su posesión más preciada –los griegos

valoran menos a la mujer que al oro puro,

aunque ligeramente por encima de los bueyes, las ovejas o las cabras–

pero también,

y más importante,

Arthur es un hombre que cree fervientemente en la guerra.

Hombres se alzan hombro con hombro,

templados en el fragor de la batalla.

Él mismo,

casco crestado,

su ejército ondeando en torno suyo

como abejas al aroma de la miel.

Arthur agradece cada día a los dioses

la precisión de su control,

que crea orden en la anarquía de su corazón.

¿Una nube?, dirá él. ¿Viajamos hasta Troya por una nube?

¿Vivimos todos esos años con la muerte pisándonos los talones por una nube?

No estoy segura de que él me crea.

No estoy segura de que yo me lo crea.

Sólo piensa,

cuando los griegos vararon sus barcos por primera vez en Troya

pudieron ver brillar la legendaria ciudad a una distancia poco mayor que un campo de futbol.

Les costó diez años llegar hasta ella.

Miles de camisetas ensangrentadas quedaron en la arena.

Ay, necesito un trago.

Quizá un tazón gigante de nata batida. Debo pensar.

Norma Jeane se sienta, saca su tejido.

Historia de la guerra: Lección 1

Para hacer creer a la gente que una réplica es real, manipule «la percepción» de la locación. El hábil manejo de la óptica es capaz de generar una versión alterna de los hechos, que entonces se situará al lado de los mismos como nube en forma de mujer o deslumbrante estrella de Hollywood en lugar de una pin-up de cabello castaño oscuro de Los Ángeles.

Caso de estudio: la milicia rusa ahora posee armamento simulado de diseño euripidiano –tanques de tamaño real, aviones de combate MIG-31 y lanzamisiles de plástico inflable. Una empresa de globos aerostáticos provee al Ministerio de Defensa.

Efectos colaterales: pueden existir dudas éticas. Señalar que la guerra siempre ha recurrido al camuflaje, espías, tácticas furtivas. Quede claro: ¡las armas falsas totalmente convincentes, que surgen o desaparecen en un instante, son demasiado buenas como para renunciar a ellas! Nunca utilizar términos como «engaño» o «mentira». Sustituir por la expresión rusa, juguetona y musical, maskirovka: enmascarar.

Aplicaciones (específicas): deslice por un momento la máscara de Helena si quiere escupir tequila en tu boca.

Aplicaciones (generales): confíe en Eurípides. Confía en Helena. Ella nunca estuvo en Troya. Marilyn era realmente rubia. Y al morir todos vamos al cielo. Como Marilyn solía decir: Quédate con el globo y deja de preocuparte .

Norma Jeane se sienta, teje por un rato, deja el tejido.

(Aquí hay una acotación.

Por lo general no soy una mujer que llora

pero el marinero me dijo / algunas noticias

que no he mencionado. Sobre mi hija,

mi amada, hace tiempo en Nueva York.

Lo que él escuchó es

que abandonó la escuela

y se abastece de sus propias sustancias.

Su nombre es Hermione.

Ahora debe de tener 17 años.

Una flor dorada de niña.

Una niña frágil.

Tantas veces quise llamarla –Fritz Lang dijo No–

MGM ha invertido mucho en esta guerra de Troya,

además de las ofertas para la película quedan otros spin offs, casinos, reality shows.

¡Pero Hermione!

Hermione es mi propia alma vagando en otro cuerpo.

Así que esto es lo que hago cuando realmente la echo de menos.

Uso el teléfono de viento.

Un chico en Japón –¿recuerdas ese lugar en Japón donde tuvieron la gran ola, el terremoto? y el mar

devoró la ciudad y miles se ahogaron.

Y los que quedaron detrás

estaban tan tristes que no lograron so- brevivir.

Así que este chico se compra una vieja cabina telefónica,

la instala en la orilla de la autopista

al otro extremo de la ciudad.

La gente puede entrar y marcar un número

y hablar con los muertos, hablar con los que se fueron, llamar al inframundo.

Es un teléfono de disco giratorio.

A la gente le sirve de consuelo.

Muchos de ellos sólo dicen Hola Papá o Tiem- po extraño estos días o Adivina qué, tenemos un perro –

y salen de la cabina sonriendo.

En la ciudad se decía que el teléfono a veces sonaba a horas extrañas.

No tengo una opinión sobre eso).

Sale Norma Jeane con un teléfono de viento, con la mano

en la oreja, Hermione soy yo, hola hola hola hola hola.