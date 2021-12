En tanto, como Presidente expresó que le da gusto que la consulta continúe y defendió que se trata de un ejercicio de democracia participativa, e insistió que el proceder de los consejeros fue un error y lo tendrían que reconocer, porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse .

Al ofrecer su opinión como ciudadano, ya que, dijo, se trata de un asunto entre el Poder Legislativo y el Judicial, evaluó que lo demás (recurrir a una denuncia penal contra los consejeros) no lo considero conveniente, pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad .

López Obrador reiteró que si no se alcanza dicha participación, pero la mayoría de quienes voten se inclinan por que no continúe en el gobierno, me voy, ¿por qué?, porque no se puede gobernar sin el apoyo, sin el respaldo del pueblo y menos cuando se está llevando a cabo una transformación. Si no tiene uno el apoyo del pueblo, no puede uno hacer nada, lo tumban a uno .

A la vez, llamó a modificar la legislación para reducir el umbral a 30 por ciento de participación para que sea vinculatorio. Con ejercicios como éste, añadió, se reafirma que el pueblo es soberano y el que manda . También ayuda para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala. No te creas mucho, porque puede haber una revocación de mandato y te podemos hacer a un lado porque te estás portando mal .