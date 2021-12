Ap

Britney fue liberada; Bennifer regresó, Broadway también (¡yay!), ¡y hasta los Beatles! En cuanto a Bond, James Bond, éste dijo adiós, o al menos la versión de Daniel Craig.

Enrique y Meghan hablaron con Oprah, y escuchamos. También oímos a Taylor Swift, quien cantó sobre un romance fallido y una bufanda sin devolver.

Fue un año de rencuentros: el elenco de Friends, por ejemplo, y tres del cuarteto de Sex and the City en una secuela. También, de reposiciones: West Side Story (Amor sin barreras) causó gran revuelo 60 años después de la original. Incluso, Tony Soprano volvió, más o menos, por un momento.

Aquí nuestro recorrido anual, y altamente subjetivo, por el nostálgico camino de la cultura pop:

En enero nació una estrella. Amanda Gorman, de 22 años, cautivó a una nación al recitar The Hill We Climb con su llamativo abrigo amarillo y su diadema roja. En cuestión de horas, la elocuente poeta nacional juvenil laureada ganó más de un millón de seguidores en Instagram (que ya se acercan a cuatro millones).

Pronto, tuvo pedidos de libros impresos por millones, un contrato de modelo y un concierto como presentadora en la Gala del Met, en tanto, la estrella subcampeona de la inauguración fueron los guantes de Bernie Sanders inspiración para muchos memes.

En febrero, ¿podría haber sido toda esta noche un correo electrónico? , se preguntó sobre los Globos de Oro, una ceremonia virtual incómoda que aun así tuvo momentos conmovedores, incluido un discurso desgarrador de Taylor Simone Ledward, viuda del ganador póstumo Chadwick Hadwkick Bosean: No tengo sus palabras . Sin embargo, estos Globos serán recordados por las revelaciones de la impactante falta de diversidad en la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Un juez ratificó –de momento– la tutela que gobernaba a Britney Spears luego que un nuevo documental, Framing Britney Spears, arrojara luz sobre el preocupante caso.

En marzo hubo una gran noche para las mujeres en los Grammy, en la que Swift fue la primera en ganar el álbum del año tres veces; Beyoncé obtuvo su victoria 28 y pasó a ser la más condecorada en la historia de estos premios. No obstante, la noticia más importante fue la entrevista explosiva de Enrique y Meghan, en la que ella habló de una vida de cuento de hadas que se volvió oscura y la tornó en suicida; también alegó haber experimentado racismo en la familia real.

Rencuentros de amigos

En abril, ya era hora, y Chloé Zhao se llevó el Óscar a la mejor dirección por su lírica Nomadland, sólo la segunda mujer en la historia (y la primera de color) en conseguir el reconocimiento.

Dedicamos mayo a los amigos, es decir, a Friends, también conocidos como Joey, Phoebe, Chandler, Monica, Rachel y Ross, quienes celebraron su tan esperada reunión. Entre las revelaciones: un enamoramiento mutuo, previamente desconocido, entre Jennifer Aniston y David Schwimmer, y el cariño de Lady Gaga por Smelly Cat de Phoebe.