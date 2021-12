Ap

Lunes 27 de diciembre de 2021

La música tropical sufrió grandes pérdidas este 2021, con las muertes de leyendas como el salsero Johnny Pacheco y el merenguero Johnny Ventura. Pero también vio a uno de sus más grandes astros, Rubén Blades, ser celebrado como Persona del Año en los Grammy Latinos.

A continuación, algunos sucesos que marcaron el año para la salsa y los ritmos afrocaribeños.

En febrero falleció Johnny Pacheco a los 85 años. El cofundador de Fania Records, compañero de banda de Eddie Palmieri e impulsor de músicos como Rubén Blades, Willie Colón y Celia Cruz, murió en Nueva York tras haber sido hospitalizado de emergencia días antes por una pulmonía.

Nacido en República Dominicana en una familia de músicos, aprendió a tocar de manera autodidacta acordeón, violín, saxofón y clarinete antes de estudiar percusión en la prestigiosa escuela de música Juilliard en Nueva York. Compuso más de 150 canciones, incluidas La dicha mía, Quítate tú pa’ ponerme yo, El faisán y El rey de la puntualidad, y como director musical de la Fania fue encargado de buscar talentos, compositor, arreglista y productor.

Una de sus mayores aportaciones fue impulsar el término salsa para el género que surgió de este sello discográfico, mezcla de ritmos cubanos como mambo, guaracha y chachachá, con sonidos puertorriqueños y el merengue dominicano.

En tanto, Willie Colón causó consternación en abril al revelar que sufrió un accidente grave en una carretera de Carolina del Norte junto a su esposa Julia, y que recuperarse sería un largo camino .

El salsero de 71 años sufrió lesiones que incluyen trauma con contusión, laceraciones en el cráneo que requirieron 16 grapas y fracturas en una vértebra cervical. Su condición fue reportada grave pero estable.

Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré , escribió el músico nacido en El Bronx, Nueva York, famoso por éxitos como El gran varón, Gitana e Idilio.

A finales de julio falleció Johnny Ventura, a los 81 años. El astro dominicano del merengue, conocido como El caballo mayor, tenía entre sus éxitos Patacón pisao, Merenguero hasta la tambora y Capullo y sorullo.

Cantante, compositor, líder de banda y arreglista, se le reconocía por haber revolucionado el merengue con orquestaciones y letras modernas, además de popularizar el género en toda América.

Líder de la popular agrupación Combo Show de Johnny Ventura, hizo duetos con Celia Cruz, Armando Manzanero, Wilfrido Vargas, Daniela Romo, Gilberto Santa Rosa y otros. Su amplia discografía abarca desde comienzos de los 60, con discos como El llorón, hasta finales de la década pasada, con la compilación de éxitos Más de cien, un poco de mí, de 2019.

Galardonado con un Latin Grammy, la Academia Latina de la Grabación le otorgó también el Premio a la Excelencia Musical en 2006.

Un judío maravilloso

Un mes más tarde falleció Larry Harlow de una enfermedad renal, a los 82 años. El arreglista, pianista y miembro de Fania All Star conocido como El judío maravilloso tuvo una carrera prolífica con 50 álbumes propios y cientos producidos para otros. También integró la súper banda Fania All Star y solía salir de gira con la orquesta The Latin Legends of Fania. La Raza Latina, Salsa, Tributo a Arsenio Rodríguez y Fania All-Stars Live at the Cheetah (Vol. 1 y Vol. 2) son algunas de sus producciones destacadas.