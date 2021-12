U

na reflexión nada científica, pero tan válida y comparable con una reflexión absolutamente científica como si lo fuera. Consiste en una nota musical que sube y baja, sin más, que he escuchado y que escucho continuamente dentro de mí y que, únicamente para mí, es una representación real de que Vicente Rojo se manifiesta en mí, de manera permanente, esté yo donde esté, escuchando y viendo y participando en la vida real con la nota; es decir, me indica que Vicente Rojo está conmigo en todo momento, que no hay un momento de mi vida, real o no, sin él en el que él se ausente o, en otras palabras, en el que me haya abandonado. Desde que murió, no me ha abandonado un solo instante hace ya más de media docena de meses, en los que no me acompañe, incluso, a pesar de que no hay ni ha habido un solo instante, desde que murió, en el que yo hubiera dejado de esperar que de pronto Vicente Rojo abriera la puerta de nuestra casa y se sentara o se recostara, que nos platicáramos con detalle, yo excitadamente, ecuánimemente él, nuestro día, como fue, qué hicimos, qué nos sucedió, qué esperamos cada uno o los dos a la vez, que suceda. La nota que sube y baja ha sido para mí una especie de entrevista virtual que trae de modo permanente la presencia de Vicente Rojo a mi lado.

En cuanto a la noticia que anuncio al principio de estas líneas, que, me gusta suponer, presuntuosa que soy, mis lectores, los que sé que lo son, los que lo sean sin que yo lo sepa, siempre pocos y aun si incluyen, como sé que incluyen, a científicos, en particular a uno de ellos, férreo, con toda razón, en que hipótesis, o suposición de la realidad de algo, es que sea probado y comprobado que lo es, sea, como pensador ávido, imparable, insaciable que lo es. En fin, una noticia, como anuncio, que a mis lectores, por pocos que sean, conocidos míos o desconocidos para mí, incluyan o no entre ellos a científicos, les complacerá conocer.