uentos de horror y fantasía. En 2016 la realizadora francesa Julia Ducournau propuso en Voraz ( Raw), su primer largometraje, la historia de Justine, una joven estudiante de veterinaria, quien habiendo sido educada bajo las estrictas reglas de una corrección vegetariana, de pronto abandona las enseñanzas recibidas, se aventura a comer carne cruda para comunicar mejor con sus compañeros de escuela, y se precipita así, con esa transgresión radical, en un mundo de crímenes y obsesiones caníbales. La película fue un éxito de taquilla y una exploración de los posibles límites del cine de horror. Cinco años después, la directora ofrece en Titane (2021), un relato más perturbador aún, lleno de excentricidades e inverosimilitudes plenamente reivindicadas, que no sólo tensan ya los límites del género fantástico, sino que también sabotean, con malicia provocadora, toda certidumbre sobre la identidad de género.

La joven protagonista Alexia (Agathe Rousselle, imponente) sobrelleva las secuelas físicas y mentales de un accidente automovilístico sufrido en la infancia a lado de su padre, a raíz del cual le fue implantada en el cráneo una placa de titanio. Esa prótesis metálica contribuye a afianzar en ella un gusto cultivado desde niña por los autos y los instrumentos de metal. En la edad adulta, Alexia es una exuberante practicante del table dance, con un aspecto andrógino y muy proclive a manifestar su deseo sexual hacia personas de ambos sexos con la energía frenética que hace culminar el orgasmo en un acto homicida. No hay aquí una revancha específica ni tampoco la represalia por algún agravio o violencia de género. Alexia actúa de modo impulsivo, como si un engranaje en ese cuerpo suyo que es ya un híbrido de lo carnal y lo metálico, la volviera una asesina serial sin control real sobre sus propios actos. Tanto es así que esta máquina humana de voluptuosidad excéntrica termina por responder al llamado del motor de un automóvil en un garage, y luego de copular con esa carrocería animada (ecos de Christine, de John Carpenter, 1983), queda finalmente embarazada. En una época navideña que celebra no pocas inverosimilitudes sobrenaturales, no tendría por qué sorprender esta excéntrica concepción ni tampoco la cadena de absurdos desbocados que, en clave de thriller de horror, habrá de referir esta cinta que la propia directora ha definido como un oscurísimo cuento de hadas.