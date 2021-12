También fue coautor de varios libros: El sexenio me da risa (1994) y El sexenio ya no me da risa (1994), junto con El Fisgón; en 1995, al lado de otros colegas, publicó El tataranieto del Ahuizote, así como El sexenio me da pena (2000) y El sexenio se me hace chiquito, (2003), al lado de El Fisgón y Hernández.

En 1996 y 2002, Helguera recibió el Premio Nacional de Periodismo, y en 2017, La Catrina, distinción que otorga el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este año, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo le otorgó de manera póstuma el galardón 2021 en la categoría de caricatura.

Desde 2016, el gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría de Cultura local, en coordinación con el Museo del Estanquillo, otorga este reconocimiento que toma el nombre de unos de los pioneros en emplear la caricatura como expresión cultural, Gabriel Vargas, creador de la famosa historieta La familia Burrón.

Con este premio se ha distinguido la obra de Eduardo del Río Rius (2016), Helio Flores (2017), Luis Fernando, El Flaco, Enríquez (2018), José Ignacio Solórzano Pérez Jis y José Trinidad Camacho Orozco Trino (2019), y a Gonzalo Rocha (2020), también caricaturista de este diario.