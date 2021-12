Fabiola Palapa Quijas

Domingo 26 de diciembre de 2021, p. 3

La dramaturga Patricia Martínez Pedreguera (Ciudad de México, 1993) obtuvo el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla Szuchmacher 2021 por su obra Oppa, que surgió de escuchar los miedos, las inquietudes y lo que les gusta ver y hacer a los adolescentes.

En entrevista, la autora comparte lo que significa este premio y explica su interés en crear propuestas escénicas que hablen de los jóvenes, sobre todo en ese momento de la vida en el que los amigos se vuelven un refugio.

La autora, quien durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19 impartió clases en línea a estudiantes de secundaria, considera que “la adolescencia es una etapa increíble y revolucionaria en la que les pasan muchas cosas a los jóvenes y empiezan a luchar por cambiar algunas situaciones, pero hay que escucharlos para saber cómo acompañarlos.

No sólo se trata de escuchar para ayudar, sino de escuchar para construir juntos un mundo mejor, porque ellos lucharán por un cambio en el futuro.

En entrevista con La Jornada, Martínez Pedreguera explica que Oppa surgió en la pandemia y de preguntas sobre cómo construir la esperanza y porqué nos aferramos a la vida en un mundo así de complejo.

“Oppa es la construcción de la pregunta ¿a qué nos aferramos o cómo le hacemos para construir la esperanza? En la obra me aventuro a una respuesta, pero el final está abierto, porque el público es capaz de responder esas dudas.

En mis años trabajando con adolescentes he tenido momentos en los que me hacen ver cosas que no se me habían ocurrido. Ellos deciden entrar a temas de la vida, de la muerte, de los miedos, de la existencia como jóvenes, pero ni ellos ni nosotros tenemos respuestas; al final, son dudas que compartimos, y creo que de eso se trata el teatro para jóvenes: de hacer preguntas genuinas que ni el mismo dramaturgo o creador, tiene la respuesta.

Para Martínez, quien también es fundadora de la compañía La Voz de las Cosas, es importante escribir teatro que apueste al diálogo; es decir, un teatro para y con jóvenes, que abra discusiones, de vivir el desacuerdo.

“Escribí Oppa sobre Paco y Lu, dos amigos que están en un mundo donde hay algo horrible que los rodea, por lo que se refugian el uno en el otro. Está el personaje de la sombra, que en realidad es una metáfora de todas esas cosas que causan miedo, terror, incertidumbre ante lo que sucede en el mundo, como el cambio climático o la pandemia. Además, es la edad en la que escoges qué quieres estudiar, y debes tomar decisiones en un momento en el que no sabes nada de la vida, porque apenas estás descubriendo todo; los personajes también están descubriendo su sexualidad.”