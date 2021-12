Afp

Periódico La Jornada

Viernes 24 de diciembre de 2021, p. 24

Los Llanos de Aridane. A Roselio González el volcán Cumbre Vieja le tragó la casa, los recuerdos y el trabajo de varias generaciones, pero no piensa dejar que le engulla también el futuro.

Necesita toda su energía para reconstruir parte de esta pequeña isla del archipiélago de Canarias, que comienza a vislumbrar el fin de la erupción que les sacudió la vida.

No podemos estar añorando lo que ya no está. Tenemos que seguir adelante. Y si toca empezar de cero, empezamos , afirma enérgico este camionero de 49 años.

Casas hay más, pero vida, no , agrega frente al puesto policial que impide acceder a la zona de exclusión del volcán, donde la oscuridad de la ceniza va ganando intensidad hasta desembocar en las enormes coladas de lava fría que alcanzan los 40 metros de altura.

Su casa, en El Paso, queda a unos dos kilómetros. Pero, tras cinco días de agonía, el 24 de septiembre quedó sepultada bajo la lava.

El hecho de no poder descansar, de no poder dormir, era muy malo. Después de ese momento, ya lo he ido asimilando poco a poco , recuerda sobre aquellas horas de angustia, que arrancaron cuando el 19 de septiembre recibió un mensaje alertándole de que el Cumbre Vieja había entrado en erupción, a 600 metros de su vivienda.

Desde entonces sólo pudo entrar tres veces para sacar las pastillas de su madre, sus animales y algunas fotos.

Con sus familiares repartidos en diferentes departamentos, él se aloja junto a su pareja en casa de su suegra y confía en que este parón del volcán, que lleva desde la noche del lunes sin actividad aparente, sea el definitivo.

Esperemos , dice Roselio, quien integra la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja para trabajar en la reconstrucción, maratón que calcula que durará al menos una década.

Ayuda sicológica

Las heridas abiertas por la lava tardarán en sanar.

Aunque no ha provocado ninguna muerte directa, la erupción más larga de La Palma ha devorado mil 345 viviendas y mil 237 hectáreas de esta tranquila isla atlántica de 83 mil habitantes.