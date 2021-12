▲ El actor canadiense Keanu Reeves, en el estreno de The Matrix Resurrections, en el Castro Theatre de San Francisco, California. Foto Afp

Ap

Periódico La Jornada

Viernes 24 de diciembre de 2021, p. 7

¿Qué tan profunda es la madriguera del conejo? Lo suficiente como para acomodar al menos cuatro películas, varios videojuegos, un cómic e innumerables gafas de sol.

En los 22 años desde que debutó The Matrix (Matrix) nunca nos ha dejado, o, dependiendo de la píldora que elijas, nunca la hemos dejado. Pese a dos secuelas ampliamente decepcionantes, The Matrix no ha pasado de moda, como tampoco sus largas chaquetas de cuero ni su visión de ciencia ficción de una realidad ilusoria más allá de lo que tenemos frente a nosotros. Se ha vuelto cada vez más fácil pensar que quizás Morpheus realmente tenía una idea sobre ese negocio de la simulación.

Así que cuando las líneas verdes de código vuelven a llover en la pantalla para dar inicio a The Matrix Resurrections (Matrix Resurrecciones), que se estrenó este fin de semana, es un poco como un baño de agua tibia. Si vamos a quedar atrapados dentro de una simulación, al menos tenemos una con Keanu Reeves.

Pero también han cambiado muchas cosas en los 18 años transcurridos desde el último capítulo en la pantalla grande, The Matrix Revolutions (Matrix Revoluciones). Esta es la primera entrega dirigida únicamente por Lana Wachowski, sin su hermana Lilly. Ambas se habían resistido durante mucho tiempo a la idea de hacer otra película de Matrix, pero la muerte de sus padres dejó a Lana deseando el consuelo de Neo (Reeves) y Trinity (Carrie-Anne Moss), dijo. La cinta está dedicada a mamá y papá.

Y durante mucho tiempo, Resurrections parece estar discutiendo consigo misma. Neo es ahora un diseñador de videojuegos desanimado, famoso por crear el juego Matrix y luchar por hacer cualquier cosa que capture la misma conexión cultural. Esto quizás no sea tan diferente para las Wachowski, cineastas visionarias cuyas densas y elaboradas fantasías –Jupiter Ascending (El destino de Júpiter), Cloud Atlas– a veces se han hundido bajo el peso de sus arquitecturas barrocas y su confusa metafísica. Incluso el legado de The Matrix está sujeto a debate en esta secuela autoanalítica.

Mantuvimos a algunos niños entretenidos , dice Neo encogiéndose de hombros, sin sonar como el elegido . Ahora actúa bajo su antigua identidad de Thomas A. Anderson.

Sin embargo, la empresa matriz Warner Bros., que también es el estudio detrás de estas películas, encargó una secuela del juego. La escena meta en la sala de juntas donde se discute esto no es tan fresca como parecen pensar los realizadores. Es parte de la primera mitad recargada de la película, donde se abren nuevos niveles de realidad y ocasionalmente regresan a la primera matriz. Escenas familiares reaparecen, pero esta vez desde un punto de vista diferente y poco claro. Hay una hacker de pelo azul llamada Bugs (Jessica Henwick, una buena adición al elenco) y una especie de suplente de Morpheus interpretado por Yahya Abdul-Mateen II. Laurence Fishburne no está en este filme, y no es difícil pasar los 148 minutos de la película lamentando su colosal ausencia.