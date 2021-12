Periódico La Jornada

Viernes 24 de diciembre de 2021, p. 3

La incertidumbre que Los Beatles retrataron en la memorable canción She’s leaving home (Ella se va de casa) fue capturada a finales de los años 60 por Joan Didion en las calles de San Francisco, en el barrio de Haight and Ashbury. Era un mundo que carecía de centro y que retrata en el libro Arrastrarse hacia Belén (Slouching towards Bethlehem). Estas palabras aparecen en el poema de Yeats La segunda llegada . Didion escribe sobre la fractura de un mundo donde, siguiendo otro verso del mismo poema de Yeats, las cosas se desmoronan, el centro no se puede sostener . Y eso es lo que justamente hace Didion, con una narrativa fragmentada que da cuenta con las herramientas de la literatura, del Nuevo Periodismo, del temblor que nos recorre cuando perdemos las certezas.