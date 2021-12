Oates recuerda que “personalmente, me he encontrado con Joan menos de una docena de veces, pero siempre sentí que éramos amigas; la última vez estuvimos juntas en un panel para la biblioteca de la UC-Berkeley, y Joan, maravillosamente, no habló más allá de un susurro. Todo el mundo se inclinó para escuchar.

Oates concluye que “Muchos escritores tienen sus schichts (facetas): mientras para Mailer la pose machista ocultaba su sentimentalismo esencial para Joan Didion la pose ‘frágil’ escondía su dureza esencial. Ambos eran, en efecto, tiernos de corazón, pero no querían que se supiera”.

La escritura del yo

El escritor Alberto Chimal explica a La Jornada: “La vida y la obra de Joan Didion no se entienden si no se toman en cuenta su tiempo y su lugar. Ella es una escritora que brilló especialmente en un tipo de ‘no ficción’ muy particular, que se ha dado sobre todo en el medio editorial de Estados Unidos y que tuvo su periodo de mayor brillantez en el último tercio del siglo XX. No es del todo ‘autoficción’, ‘testimonio’ ni ‘autobiografía’ como se entienden ahora: la suya es una escritura del yo, pero también del mundo, que necesita hacer referencia a los temas de su momento para justificar que sea publicada; además, necesita sobreponerse a los prejuicios de una cultura que desprecia (o monetiza) toda noción de ‘arte’, en especial cuando se manifiesta en algo tan intangible como la literatura.

“Didion logró sobreponerse y convertirse en una autora, mucho más que una articulista o ‘creadora de contenido’, y esa es una medida de su tenacidad y de su genio que cualquiera puede ver. Lo demás, que es mucho, está en sus libros.”