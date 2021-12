Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Viernes 24 de diciembre de 2021, p. 2

La escritora y periodista estadunidense Joan Didion, quien forjó una voz distintiva en la literatura contemporánea, falleció a los 87 años. Retrató la vida de Los Ángeles durante los años 60, observó en sus reportajes a la juventud rebelde e incomprendida de la contracultura y ejerció un periodismo crítico a través de sus viajes por Latinoamérica. Décadas después, convirtió el duelo en un bello, doloroso y sabio memorial autobiográfico.

Nos contamos historias para vivir , afirmaba en sus escritos. Escribo por completo para averiguar lo que estoy pensando, lo que estoy mirando, lo que veo y lo que significa. Lo que quiero y lo que temo .

La noticia la dio a conocer esta mañana el diario The New York Times, donde informó que murió de Parkinson en su casa en Manhattan. Ella estableció una voz distintiva en la ficción estadunidense antes de dedicarse a los reportajes políticos y la escritura de guiones. Pero fue en California, su estado natal, el que le proporcionó su material más rico , consignó en el primer reporte de la autora.

Favorita para el Nobel

Murió sin recibir el Premio Nobel de Literatura. En los años recientes su nombre figuraba entre los favoritos para obtener el reconocimiento de la Academia sueca. Aunque destacó como observadora en su labor periodística –se le considera precursora del Nuevo Periodismo–, también publicó cinco novelas y varios ensayos. La voluntad de aceptar la responsabilidad de la vida propia es la fuente de la que surge el respeto por uno mismo , es una de sus citas más famosas.

La figura mítica de los años 60 buceó en la cultura estadunidense contemporánea y en sí misma con una lucidez asombrosa y una prosa concisa y sofisticada, anclada en el periodismo literario y el cine , apuntó la agencia AFP, que la describió bajita, menuda, reservada, elegante; en general, con un cigarrillo en la mano, de enormes lentes oscuros o recostada contra su Corvette Stingray blanco, como en una de sus fotos más legendarias .

Nació en Sacramento, California, el 5 de diciembre de 1934. Se graduó en la Universidad de California y comenzó su carrera en la revista Vogue; colaboró para otras publicaciones como Life, Esquire y The New York Times, entre otras, mientras se mudó a California con su esposo John Gregory Dunne y escribió sus primeras novelas, Run River (El río en la noche, 1963), sobre la desintegración de una familia, y Play It as It Lays (Según venga el juego, 1970), donde la narradora recorre autopistas a gran velocidad escapando de la melancolía y la desolación de la vida.

En su casa con vista a la playa, Didion recibía a los intelectuales y célebres de la época de efervescencia angelina. Incluso, hay la anécdota de que conoció al joven Harrison Ford, quien trabajó para ella en su casa en Malibú, de carpintero, antes de ser el gran héroe de La guerra de las galaxias e Indiana Jones.