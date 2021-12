César Arellano García

Martes 21 de diciembre de 2021, p. 30

Julio César Serna Chávez, ex titular de la Central de Abasto y ex jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, promovió un amparo contra la prisión preventiva que un juez de la Ciudad de México le dictó a principios de mes y por el congelamiento de sus cuentas bancarias, así como el aseguramiento de un inmueble en la colonia Nápoles.

Al ex funcionario de la anterior administración, uno de los más cercanos al ex jefe de Gobierno, se le acusa de enriquecimiento ilícito, por lo que fue detenido y vinculado a proceso luego de que el ex subsecretario de Administración y Capital Humano, Miguel Ángel Vásquez –también investigado por corrupción y en calidad de testigo colaborador– dio información a las autoridades que lo involucran en el desvío de casi mil millones de pesos.

Serna Chávez se amparó por los actos de Sergio Acevedo Villafuerte, juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la unidad de gestión judicial 12 del Tribunal Superior de Justicia local, quien dictó la prisión preventiva, así como por la inmovilización de cuentas y activos.