Los Premios Spirit del Cine Independiente se mantuvieron fieles a su nombre al darle siete nominaciones a la salvaje saga de viajes por carretera Zola de la realizadora estadunidense de padres panameños Janicza Bravo, incluyendo a mejor película, dirección y actriz, para Taylour Paige. The Novice, un drama deportivo y thriller sicológico de la debutante Lauren Hadaway, le sigue con cinco candidaturas.

Las nominaciones para la 37 edición de premios fueron anunciadas ayer por Naomi Watts, Regina Hall y Beanie Feldstein.

Zola, basada en un hilo viral de Twitter, fue nominada a mejor película junto con The Novice, el drama en italiano A Chiara; C’mon C’mon, sobre un niño y su tío, y la adaptación de Maggie Gyllenhaal de The Lost Daughter (La niña perdida) de Elena Ferrante, una meditación sobre la maternidad y la rabia que recibió cuatro menciones, entre ellos a dirección, guion y actriz de reparto para Jessie Buckley.

Wild Indian, un thriller sobre el asesinato años atrás de un compañero de clase de otro cineasta primerizo, Lyle Mitchell Corbine, Jr., también obtuvo cuatro nominaciones.

Las nominadas a mejor actriz son Paige (Zola), Isabelle Fuhrman (The Novice), Brittany S. Hall (Test Pattern), Patti Harrison (Together Together) y Kali Reis (Catch the Fair One). Los nominados a mejor actor Clifton Collins Jr. (Jockey), Frankie Faison (The Killing of Kenneth Chamberlain), Michael Greyeyes (Wild Indian), Udo Kier (Swan Song) y Simon Rex (Red Rocket).

En general, fue un buen día para el estudio y distribuidor A24, cuyas películas recibieron un total de 13 nominaciones. La lista de A24 incluyó The Humans, C’mon C’mon de Mike Mills, postulada a mejor dirección y guion, y el drama sobre un actor pornográfico cuyos mejores años quedaron atrás, Red Rocket. Neon, que distribuyó A Chiara y Pig, y Netflix, que está detrás de Passing y The Lost Daughter, obtuvieron nueve.

Los candidatos a mejor documental son Summer of Soul de Questlove, Procession de Robert Greene, In the Same Breath de Nanfu Wang, Flee de Jonas Poher Rasmussen y Ascension de Jessica Kingdon. La favorita japonesa de la crítica Drive my Car, de Ryusuke Hamaguchi, fue postulada a mejor largometraje internacional junto con la española Madres paralelas de Pedro Almodóvar y la francesa Petit Maman de Céline Sciamma.