ara punks, skatos, darks, metaleros, turistas y –dijeran los clásicos– público en general, el sábado está puesto para ir al Tianguis del Chopo: recorrer sus pasillos, recordar a los choperos ausentes y ¿por qué no?, traer a la memoria las chelerías de antaño donde decían salud músicos, periodistas, coleccionistas, poetas, fotógrafos, así como chavas y chavos cuya vestimenta delataba su gusto roquero. Por eso, hoy es buen pretexto para echar nostalgia y recorrer las calles de Aldama –entre Sol y Luna– y saludar con afecto a esos vendedores indiferentes a la historia del Chopo; dar un abrazo a quienes desconocen, tramposamente, a los tianguistas pioneros quienes, sin proponérselo, le darían fama y fortuna a la grey chopera como consecuencia de su salida del Museo Universitario del Chopo a mediados de los años 80, momento histórico soslayado por algunos investigadores e historiadores. No obstante, los choperos actuales reconocen en su muro de Facebook que “Ahí estamos los más aferrados, los más fieles, resistiendo, para darle continuidad a la aventura roquera llamada Tianguis Cultural el Chopo… Pero, sigamos alerta, no bajemos la guardia: uso de cubrebocas obligatorio dentro de la zona del Chopo, nuestros filtros sanitarios de aplicación de gel antibacterial para el público asistente siguen en las calles de Camelia, Sol y Luna…” Horario, de 10 a 17 horas.

Rodrigo de Oyarzábal

Una travesía de casi 40 años termina con La última y nos vamos dos emisiones radiofónicas con las se despide de la emisora estatal Rodrigo de Oyarzábal. A propósito del adiós, el reconocido melómano publicó “Convine con las autoridades, que tendría una despedida formal, programando. Pues ya está lista: sábado 11, de las 16 a las 20 horas: Folk rock europeo (inglés, irlandés, escocés, francés, bretón, español e italiano), son jarocho y anexas (los coqueteos del son jarocho con el rock), la lucha eterna (canciones de resistencia). Domingo 12, de las 16 a las 18 horas y de las 18:30 a las 20 horas. Rock mexicano (Cerca de 40 piezas) Los espero. Radio Educación 96.5 FM, 1060 AM, Internet y aplicación para celular (en esta se escucha muy bien). Con este par de programas, Rodrigo mostrará algo de su aportación a la radio y esto nos lleva a un brevísimo recuento de su paso por Radio Educación: entró como espontáneo productor en 1981 y ésta es la anécdota de cómo lo hizo: en un programa, Mario Díaz Mercado preguntó a sus escuchas si alguien tenía música irlandesa, Rodrigo fue quien llevó los discos requeridos. Así empezó todo. Después, gracias a Martha Acevedo realiza su primera serie, A campo traviesa, en 1983. Por esos años, le toca difundir el segundo Festival Rupestre; estando en Francia; le comunican que hay una plaza de programador. Se la dieron en el 85; un año después surge En el rol de todos los días, programa donde desfilaron gran cantidad de músicos con propuestas personalísimas. Este domingo la emisión dedicada al rock mexicano abrirá con Lo que te voy a contar, rúbrica de Jaime López en aquel programa nocturno de Radio Educación.