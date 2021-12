E

n el contexto del difícil, tentativo y aún incompleto empeño de recuperar una cierta normalidad (a estas alturas, no tengo la menor idea de cuál es el significado de esta aterradora palabra) en la realización de actividades musicales presenciales, el domingo 28 de noviembre se presentó en la Sala Nezahualcóyotl la Academia de Música Antigua (AMA) de la UNAM, joven ensamble fundado en 2017 y dirigido por Eunice Padilla. Al menos hasta ahora, el rubro música antigua que da nombre y esencia al grupo se refiere, sobre todo, a un amplio espectro de la música barroca; falta saber si en el futuro la vocación de la AMA incluirá la exploración de músicas medievales y renacentistas.

Un primer acierto de la AMA: montar un programa basado en música de compositores (y una compositora) que no son para nada usuales en los conciertos de música barroca: Antonio Troilo, Giovanni Legrenzi, Johann Rosenmüller, Isabella Leonarda. Y junto a ellos, la figura monumental de Claudio Monteverdi; es probable que el punto culminante de este programa de la AMA de la UNAM haya estado en la interpretación de tres de los espléndidos madrigales del gran maestro cremonés: Lamento della ninfa, Non havea ancora Febo y Si tra sdegnosi pianti, sobre textos de Ottavio Rinuccini, obras que conforman una unidad conceptual y expresiva al interior de los Madrigales guerreros y amorosos (Venecia, 1638), una de las colecciones de música vocal más destacadas de su tiempo y, por qué no decirlo, de todos los tiempos. Acierto dentro del acierto: programar compositores entre los que existieron interacciones diversas, lo que dio al programa un doble interés, histórico y estilístico. Así, por ejemplo, la inesperada presencia del alemán Rosenmüller en un programa dedicado a la música del seicento en el norte de Italia. Resulta que Rosenmüller salió huyendo, literalmente, de Alemania, perseguido por homosexual, y fue a recalar a Venecia, donde además de trabajar en el Ospedale della Pietà que fue el centro de operaciones de Antonio Vivaldi, estuvo en contacto con Legrenzi. Y toda la música que se conoce de Troilo fue publicada en Venecia, en cuya imponente Basílica de San Marcos tuvo Monteverdi sus tres mejores décadas de productivo trabajo. Sorprendente, también, la solidez de las obras de la muy productiva monja de Novara, Isabella Leonarda.