“Este año también nos hemos metido en una reflexión monográfica que tendrá continuidad, que es la concerniente a la situación del español. Sabemos que lo hablan 600 millones de personas en el mundo, y eso es un gran orgullo, pero no sabemos la calidad de ese español o si se están perdiendo rasgos característicos o si se está afeando o si las variaciones del español lo podría hacer no reconocible.

Un idioma sano

–¿A qué conclusión llega sobre la situación actual del español en general?

–A que es un idioma con mucha fortaleza, que está en crecimiento, un idioma muy abierto al mestizaje; es decir, que no tiene ninguna dificultad de incorporar vocablos de lenguas originarias americanas o del inglés. El español siempre ha sido un idioma mestizo y nos parece una manera de enriquecerlo. Nuestro Diccionario tiene 94 mil 400 entradas, si cada año incorporamos 10 que son procedentes de otros idiomas. Así que lo notamos sano y hay que recordar que las lenguas no cambian a gran velocidad, tiene evoluciones muy lentas y apreciamos que el español está muy estabilizado en sus formas, en su léxico y en su belleza.

–El abuso de palabras en inglés en el vocabulario técnico o empresarial, o incluso en la vida cotidiana, ¿es una amenaza?

–Me parece natural en los casos de las palabras técnicas, pues el inglés es el idioma de la ciencia. Luego hay algo de presunción en la utilización de palabras inglesas en la conversación de algunas clases empresariales, como si eso les diera la vitola de haber tenido formación en algún centro educativo anglófono. Pero creo que eso no es lo general y que la utilización estable de esas palabras en nuestro idioma no llega a consolidarse. Los neologismos que se estabilizan en nuestro idioma son alrededor de 10 al año y no pasa nada, porque finalmente esas palabras serán españolizadas.

–Con relación al lenguaje inclusivo, ¿cree que es un fenómeno que va de abajo hacia arriba; es decir, que la gente ya lo está utilizando de forma habitual, o más bien se trata de una pretensión de instituciones o autoridades?

–Creo que tiene que ver más con la política de integración y de igualdad. Es una manera de protestar contra la inequidad de las condiciones de las mujeres empleando un lenguaje que las reivindica en su opresión. En esa medida es como una bandera, muy legítima, por otra parte. No hay nada que decir y menos desde la RAE, ahora bien no sabemos si se va a extender ese modo de hablar. No tenemos un medidor de voluntades, pero cuando voy por la calle tengo la impresión de que no se ve a la gente hablando así, de modo que hasta ahora no ha tenido mucho éxito. Si algún día lo tiene, y hay que hablar de esa forma, la academia tomará nota, pues no imponemos la manera de hablar, simplemente tomamos nota de cómo se habla y lo traducimos en normativas cuando se ha generalizado.

–Ha habido malestar por la carga machista en las definiciones de algunas palabras del Diccionario. ¿La RAE vigila con más celo estas cosas?

–Tuvieron razón los que lo decían. Hablo en pasado porque era cierto que el Diccionario tenía muchas definiciones de profesiones que se identificaban con el varón y que se han cambiado. Desde hace años lo estamos enmendando, y todo eso ya ha desaparecido, así que nos parece que esa queja tenía razón históricamente, pero ya no.

–¿Pero no quedan aún muchas cosas por revisar?

–Pues no quedan muchas, aparecerá alguna, quizá, porque el Diccionario es muy grande.

–¿Y los señalamientos a escala institucional por ser la RAE un tanto machista?

–Eso es otra cosa y se refiere al número de mujeres que tiene la institución. Eso forma parte de la historia, pero en la actualidad esta academia tiene la voluntad de incorporar a mujeres cada vez que se pueda, pero para eso tiene que haber vacantes, que en este caso se producen cuando muere alguien, y la gente en la academia suele ser longeva.