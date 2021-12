Alvarado refirió que siempre habían tenido su sueldo a tiempo, que va de 4 mil a 6 mil pesos, pero en octubre tuvieron un retraso en la primera quincena y prácticamente se juntó con la segunda a fin de mes. Ahora no les han pagaron las dos de noviembre, mientras ya se acerca la primera de diciembre y las dirigencias de sus partidos les dicen que es porque no les han llegado los recursos solicitados.

Sobre la ausencia de líderes partidarios en la protesta, afirmaron que ellos se dieron a la tarea de ir ante las instancias correspondientes, están en reuniones con los consejeros y con el gobierno. Esto fue por iniciativa de nosotros .

Se ha dado el dinero

Al respecto, el secretario de Gobierno Martí Batres afirmó que la administración central entregó los recursos al IECM, por lo que es inexplicable que no haya dado el dinero de dos meses a los partidos políticos, cuando por ley está obligado a hacerlo.

El Congreso capitalino aprobó un presupuesto de mil 586 millones de pesos para el ejercicio fiscal de este año, incluso hubo una ampliación de 100 millones, con lo cual sumó mil 686 millones de pesos. De esos, aproximadamente 470 millones tendrían que destinarse a las prerrogativas de los partidos políticos. El gobierno ha cumplido con la ministración que corresponde cada mes, el que ha fallado es el instituto , y señaló que desde el punto de vista administrativo no había lugar para que no se hiciera esa entrega, por lo que el anterior presidente del organismo tiene que hacerlo o dar una explicación de por qué no lo hizo.

“Primero, hay que escuchar al instituto, sobre todo al presidente anterior, que explique por qué no se entregaron estos recursos. Es lo primero que hay que ver. Estamos escuchando a los partidos, pero hay que ver qué dice el IECM, sobre todo el presidente que salió hace poco.