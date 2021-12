Rubicela Morelos Cruz

Viernes 10 de diciembre de 2021, p. 30

Cuernavaca, Mor., Los municipios de Coatlán del Río, Mazatepec y Puente de Ixtla padecen la violencia e inseguridad que provocan los enfrentamientos entre presuntos grupos antagónicos del crimen organizado que disputan esta región del sur del estado, aseguró el obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro.

Han sido en las últimas semanas los más afectados; he estado tratando de comunicarme diario para ver cómo van las novedades, los muertos, las balaceras, el miedo en que viven las comunidades , recalcó en entrevista colectiva.

Explicó que ha hablado con las autoridades municipales, que argumentan que no tienen suficientes policías para hacer frente a las bandas delincuenciales.