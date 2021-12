Tuvo ampliación de 100 mdp

De hecho, al instituto se le asignó un presupuesto de mil 586 millones 600 mil pesos, el cual tuvo una ampliación de 100 millones.

Lo que no entendemos es por qué no destinaron los recursos y no los prepararon con planeación para que los partidos políticos pudieran tener sus prerrogativas de enero a diciembre; esa es la parte que nosotros no entendemos por qué se destinaron recursos a otros rubros y no están cumpliendo con esta obligación constitucional de entregar las prerrogativas a los partidos , expresó Sheinbaum Pardo.

En la última sesión del instituto del año, Morena advirtió que presentará una denuncia contra el organismo por el presunto uso irregular de los recursos públicos, del que acusó directamente al ex presidente Mario Velázquez Miranda.

Entre las irregularidades detectadas está que no se aplicó el ajuste salarial de 5 por ciento, se redujo la contratación del personal por honorarios y se cancelaron los apoyos económicos para 80 prestadores de servicio social.

Aunado a ello, no realizó la consulta a niños para conocer sus preocupaciones en las comunidades, el diagnóstico sobre participación ciudadana en la capital y el segundo informe sobre cultura cívica.