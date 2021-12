Estados Unidos enviará a sus atletas, pero no a representan-tes diplomáticos, a los Juegos de 2022 debido a las violaciones de los derechos humanos cometidas por Pekín, especialmente en la región de mayoría musulmana de Xinjiang, anunció el lunes la Casa Blanca, ignorando las advertencias chinas.

Australia tampoco enviará representantes oficiales a los próximos Juegos invernales, indicó ayer el primer ministro Scott Morrison, uniéndose al boicot estadunidense.

Australia no se apartará de la firme posición en defensa de sus intereses, y obviamente no es ninguna sorpresa que no enviaremos representantes australianos a estos Juegos , afirmó Morrison, cuyo gobierno mantiene fuertes tensiones con Pekín.

Rusia también reaccionó a la decisión estadunidense y consideró que la cita deportiva debería estar libre de política .

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo en entrevista con Dpa, que los Juegos no pueden resolver problemas de larga data que los propios políticos no han podido arreglar.