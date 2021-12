Tenemos propuestas de autoras contemporáneas que no hemos concretado, pero son importantes. Buscamos dar importancia a la presencia femenina , explicó Pérez Arce, quien precisó que para esta ocasión los cuatro autores brasileños serán publicados en la colección popular del FCE.

El próximo año será el bicentenario de la independencia de Brasil, y este acuerdo es uno de los puntos altos de la programación que vamos a organizar en México con el fin de celebrar la efeméride. En breve conoceremos a los otros dos autores. Estamos buscando identificar a autoras contemporáneas que puedan ser una contribución muy importante para este trabajo , apuntó.

Pérez Arce dijo que el convenio con Brasil es el único que tiene el FCE, si bien existen apoyos a la traducción de autores de otros países promovidos por sus embajadas.

Explicó que aún no se deciden los tirajes, pero por estar en la colección popular no será menor a 4 mil ejemplares y podría llegar hasta 10 mil, lo cual será decidido durante el proceso de edición, tomando en cuenta el mercado y los costos, entre otras variables.

También señaló que el propósito de la actual administración del FCE es no aumentar los precios y bajarlos donde podamos , como en las colecciones populares, sin dejar de publicar obras académicas, de historia, ciencia y filosofía, un catálogo que, si bien tiene precios más altos, “no aumenta ninguno, si son reimpresiones.

De las nuevas ediciones buscamos dar el mejor precio; una de las medidas es controlar el tiraje, en la medida de lo posible, sin excedernos, porque puede ser contraproducente. Cuando es viable, se retira la pasta dura. Hay muchos recursos para mantener o bajar el costo. En cuanto a las colecciones populares nunca valdrán más de 20 pesos, en Vientos del Pueblo, y ni más de 100 en la Popular , explicó.

Por último, señaló que aunque el FCE requiere recursos fiscales por la variedad de sus funciones, esos fondos no se dedican al subsidio de libros, ya que no hay ninguna obra que publiquen que no pague de forma integral su costo.