Martes 30 de noviembre de 2021, p. 7

Hace 45 años el tema Anarchy in the UK, de los Sex Pistols, fue escuchado por primera vez en Reino Unido. Lo que entonces había sido condenado por la clase media inglesa, por considerar a la banda indignante y aterrorizante con sus salvajes gritos de sedición, fue además inspiración para una generación de fanáticos cansada de la música disco y el rock orquestal.

Algo tenía que pasar para agitar las cosas entonces , destacó Glen Matlock, el bajista original del grupo en 1976. “Todo estaba muy saturado. Si hubiéramos hecho lo que todos los demás en ese momento, hubiéramos sido una banda de suave jazz y funk, algo como Kokomo... sabes, ese pedacito en The Blues Brothers donde John Belushi afirma: ‘Estamos juntando a la banda de rock porque tenemos una misión de Dios’. No sé si nosotros teníamos una misión del Señor, pero sí creo que nuestra tarea era educar a las masas, proveer una voz alternativa”, señaló a The Independent.

Durante sus primeros días, los Sex Pistols eran un tipo de pandilla disfuncional, inspirada por haber pasado seis meses en la escena punk de Nueva York, junto a bandas como The Ramones, los New York Dolls y Television. Matlock, Jones y el baterista Paul Cook ya tocaban juntos como The Strand, antes de que John Lydon, rebautizado Johnny Rotten, se sumara.

“Cuando haces algo así, son sólo los cuatro, y la gente que te ayuda, contra el mundo –sostuvo Matlock– nos llevábamos como gatos y perros, nos odiábamos, pero como unidad trabajamos bien.”

El bajista también admitió que sus condiciones eran especiales. “Estábamos en el epicentro del lugar más jipi de Londres, en una época en que nada pasaba. (Malcolm McLaren, su mánager) era amigo de un tipo llamado Nick Kent, que terminó convirtiéndose en el escritor estrella de NME. Él nos dio una cinta con una canción y nos encantó, así que la hicimos. No sabíamos de qué se trataba, no nos dábamos cuenta de que iba de un coche, era Roadrunner, de Jonathan Richman, su amigo era John Cale, quien había producido el álbum; se trataba de un casete con la mitad del disco casi un año antes de que se lanzara al mercado. Nadie está en la posición de ir tan a la vanguardia, y ahí estábamos”.

Inundación sónica

La inundación sónica se elevaba, y pronto le siguió la furia. Lydon era temperamental, y ocasionalmente tenía una presencia destructiva sobre el escenario, lo que disminuyó la audiencia de la banda.

Matlock recordó un concierto en Dundee donde la banda guardó dos canciones. “Nos escondimos detrás de una puerta hasta que se dejó de escuchar que arrojaban vasos. Salimos y tomamos algo cuando pensamos que todos se habían ido. Había unos sujetos en el bar que preguntaron: ‘¿Por qué no salieron y tocaron más?’. Les respondimos: ‘Bueno, nos estaban aventando vasos’. Ellos contestaron: ‘Leímos que les gustaba eso’”.

Encuentro icónico

Un encuentro icónico tuvo lugar en el cine londinense Screen on the Green en agosto, donde The Clash hizo su debut. “No tenían un escenario ahí. Así que el trato era que nos apoyaran para conseguir uno juntos. ¡Tuvieron que construirlo! Salimos y tocamos. John había ido al dentista unos días antes, le habían puesto una corona que se le cayó ante el micrófono, así que en la primera fila todos miraban el diente. Siouxsie usaba un atuendo bondage y Billy Idol se arrastaba en el piso en busca de la corona de John”, contó Matlock.