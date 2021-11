▲ Antes ganaba este trofeo, pero me quedaba la sensación de que tenía una espina clavada; este año fue todo lo contrario , dijo el delantero, quien el pasado julio obtuvo su primer título con la Albiceleste. Foto Ap

Trofeo en mano, Messi alabó Robert: Es un honor pelear con Lewandowski. El año pasado se merecía este premio. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que fue el mejor, pero no se pudo hacer por la pandemia. France Football te lo debería dar, deberías tenerlo en casa .

Antes ganaba este trofeo, pero me quedaba la sensación de que tenía una espina clavada , dijo Messi al recibir el galardón en el Teatro del Châtelet de París; me faltaba algo y este año fue todo lo contrario .

Es increíble volver a estar aquí. Hace dos años no sabía qué podía pasar y otra vez me toca estar aquí , declaró Messi, quien recibió el trofeo dorado de manos del goleador uruguayo Luis Suárez, su ex compañero en el Barcelona y ahora con el Atlético de Madrid.

La Albiceleste se consagró en la Copa América tras derrotar 1-0 a Brasil en la final disputada en julio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Pude conseguir el sueño que tan-to deseaba y este premio es por lo que hicimos en la Copa América , afirmó sobre el triunfo con la selección.

Fue el máximo goleador de la Liga española con el Barcelona, pero fue fichando con el PSG durante el verano cuando el club catalán no pudo retenerle debido a sus problemas financieros.

Se fue del club azulgrana con una colosal cuenta de 672 goles, incluyendo una campaña liguera de 50 dianas en 2012.

En la que fue su última temporada en España, facturó 38 goles y cerró su colección de trofeos con una magnífica actuación en la Copa del Rey. Acto seguido, en la Copa América, fue el caudillo del seleccionado y quedó empatado con el colombiano Luis Díaz como el máximo goleador con cuatro conquistas y lideró la tabla de asistencias con cinco.

Con la Copa Mundial de Qatar 2022 en la mira y las ambiciones europeas del PSG, Messi no se da por satisfecho.

Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos , afirmó; no sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho porque amo el futbol .

El legendario Pelé felicitó a Messi con un mensaje en redes sociales en el que consideró el premio “un homenaje justo.

Ciertamente es un homenaje justo para un talento sin par. Siete veces, ¡muchas gracias! , escribió el astro brasileño.

Putellas, centrocampista de 27 años, completó una tripleta de títulos con el Barça y anotó 26 goles en 42 partidos. Marcó un tanto en la final de la Liga de Campeones ante Chelsea y en agosto fue consagrada como la jugadora del año en la UEFA.

La española recibió 186 puntos para superar ampliamente los 84 de Jenni Hermoso, compañera de club y selección. La australiana Sam Kerr (Chelsea) quedó tercera en la votación.