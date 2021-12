Algo similar ocurrió ayer en el sepelio de la escritora madrileña, con lectores fieles que se congregaron al llamado de un periodista, ex corresponsal de guerra y amigo suyo, Ramón Lobo, quien invitó a la gente a salir a la calle o a asistir al cementerio con sus libros.

Su féretro, sencillo, de madera humilde, fue depositado en el centro de un pequeño patio que era a su vez la antesala de su tumba. Alrededor de ella se congregaron sus familiares; su pareja, el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; sus tres hijas; sus amigos más cercanos, entre los que se encontraba el poeta y cantautor Joaquín Sabina, y sus lectores.

Nunca sé despedirme de ti

Fue entonces, como hicieron en el velatorio, que alzaron los libros, como advirtiendo que también se elevaba una grande de la literatura. Y se hizo el silencio. Entonces, su pareja, García Montero, dio posiblemente los cinco pasos más difíciles de su vida: se separó de sus familiares, se dirigió al féretro y ahí depositó un ejemplar de Completamente viernes, poemario publicando en 1998 y escrito entre 1994 y 1997, en el que están los versos que escribió en los primeros años de matrimonio con la escritora madrileña y en los que figuran los que eligió para despedirse: Nunca sé despedirme de ti, siempre me quedo con el frío de alguna palabra que no he dicho .

En ese libro está su historia con Almudena Grandes, su rutina, su trabajo diario y hasta el caos de la ciudad en el que fueron tejiendo su relación. Un libro plagado de pasión, de amor intenso, de reflexión sobre la intemperie y la vida, de mucha rabia por la injusticia que carcome al mundo.

Cuando depositó el libro, pequeño testamento de su vida, se generó un intenso silencio de dos segundos que se rompió de súbito con un potente aplauso.

Ante la atenta mirada de los familiares y los políticos que acudieron al sepelio, la cantante Ana Belén decidió tomar la palabra para recitar un fragmento de Por una falda de plátanos, de la escritora que despedían, donde aseguraba que sin memoria no hay democracia . Fue entonces cuando se vivió uno de los momentos más emotivos, cuando García Montero tomó también la palabra para leer, entre sollozos, que a ratos se convirtieron en llanto doliente, su gran poema de amor a Almudena, en el que dice: Pues todo se me olvida, si tengo que aprender a olvidarte .

Así, entre poemas, libros con el puño en alto, rosas rojas como símbolos de resistencia o simples separadores de sus novelas, se fue sumergiendo el féretro en el subsuelo del cementerio civil madrileño mientras sonaba Noches de boda, de su amigo Joaquín Sabina, especie de himno para la pareja y los amigos ahí congregados, que además portaban banderas republicanas como emblema, uno más, de su infatigable lucha contra los crímenes de la dictadura franquista.