Bertha Teresa Ramirez

Martes 30 de noviembre de 2021, p. 37

Tras recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, jóvenes de 15 a 17 años dicen sentirse más seguros para continuar con sus clases e interactuar socialmente.

Ayer, en la Arena Ciudad de México la aplicación del biológico transcurrió con agilidad. Desde las siete de la mañana, decenas de padres de familia formaron una larga fila para ingresar.

Se me hizo rápido y seguro, fue una experiencia nueva, muy diferente , comentó Aldair, de 17 años de edad al salir del macrocentro de vacunación.

Ahorita que empiezan las clases presenciales siento seguridad con la vacuna , agregó el joven estudiante de diseño grafico.

Antes sólo me protegía con las medidas sanitarias y sentí como que no nos dieron tanta prioridad como a los demás, pero al final ya la tenemos , agregó.

Para mí es muy importante que mi hija cuente con la vacuna porque es una forma de que tenga menos riesgos de contagiarse, sobre todo porque ya van a entrar a las vocacionales y preparatorias , comentó la señora Erika Serrano, quien acompañó a su hija a recibir el inmunógeno.