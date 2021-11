Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 30 de noviembre de 2021, p. 34

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera resaltó que las detenciones de ex colaboradores suyos, entre ellos la de Julio César Serna, su ex jefe de gabinete, tienen tintes políticos.

El también coordinador del PRD en el Senado confió en que a Serna se le dé la garantía de audiencia y se le respeten todas y cada una de las garantías procesales, y pidió que la autoridad actúe con estricto apego a derecho.

Mancera abundó: Ojalá que no haya ningún tipo de chicana política, que se permita un litigio ágil y no litigios eternos o eternizados, a fin de que pueda comprobar lo que siempre afirmó, porque hasta donde yo tengo conocimiento, Julio siempre estuvo aquí en la ciudad y es una investigación que data prácticamente de hace cuatro años

Julio Serna es acusado por la Fiscalía General de Justicia del presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Acerca de esta detención y otras que se han ejecutado contra ex colaboradores suyos, Mancera insistió en que el trasfondo es político.