▲ Presentación de los tres próximos lanzamientos de We Rock. Foto cortesía de la productora

Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Domingo 21 de noviembre de 2021, p. 8

La cantautora Abril Vázquez, la banda Magma Soul y el rapero LSNCHZ preparan y graban su nuevo material con la productora independiente We Rock, además comparten su experiencia y sus próximos lanzamientos.

Abril Vázquez emprendió su carrera musical desde muy pequeña y actualmente está interesada por el pop, soul y rhythm and blues.

“La primera vez que tomé un micrófono frente al público fue a los cinco años, y desde ese momento conocí mi amor más grande: cantar. Decidí nunca parar, crecí con mucho rock, desde muy joven canté en varios bares de Los Cabos; empece a escribir canciones; conocí a Poncho Toledo quien es mi productor. Estamos cocinando un disco con 11 temas. Pronto compartiré un par de sencillos de manera digital.

Cuando eres independiente aprendes a promover tu música, con We Rock me siento apoyada. En pandemia me puse a pulir los temas, revisar cada detalle, además escribí unas canciones y fue el inicio de mi carrera de manera profesional , explicó a La Jornada la cantautora.

Para la banda Magma Soul, originaria de la Ciudad de México, el camino no ha sido fácil pero con trabajo y perseverancia consiguieron resurgir en la escena roquera. El cuarteto es encabezado por Rob Rodríguez en la voz y guitarra, Alejandro Cuadros en la guitarra, Andrés Cuadros en la batería, y Alexis Mendoza en el bajo.

“Empezamos tocando donde nos daban permiso y la respuesta del público fue buena; eso abrió las oportunidades para más toquines y presentarnos en el Hell and Heaven. Llegó el Covid-19 y tuvimos la oportunidad de estar en We Rock.

Randy de Molotov es nuestro productor y grabamos tres temas en español. Tenemos una pasión fuerte por lo que hacemos, no queríamos que nuestras carreras musicales terminaran en pandemia. El próximo año estrenaremos nuestro primer disco con 12 canciones , expresó Rob Rodríguez.

Magma Soul tiene un sonido de rock clásico de los setentas, además se caracteriza por cantar en inglés.