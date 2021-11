A

sí es la vida , me dijiste estoico y sereno cuando me viste derrotado por la partida de nuestro amado Chugo. Me diste un beso enorme y uno de tus abrazos que reconfortaban al corazón. Yo no te escribo bajo la mirada de tus múltiples formas: maestro, periodista, etcétera. Te escribo bajo el papel nuclear que jugaste conmigo: mi bisabuelo, mi Tata.

Siempre he lamentado no tener una buena memoria; sin embargo, de los recuerdos más bellos que tengo de mi infancia son a tu lado. Me llegan las peregrinaciones largas hacia Los Conejos de Xochimilco que organizabas con tu Tribu . Decenas de personas afincadas en torno tuyo para compartir el pan, la sal y el agua, bajo la excusa más bella de todas: celebrar la vida. Nuestros desayunos en las carnitas de don Rafa donde toda la chamacada esperaba el fin de la comida para que dijeras aquella pregunta ansiada: ¿Quién quiere un helado? Ya más joven, me llegan las pocas veces que fui contigo a la Plaza de Toros para que me explicaras las lógicas de aquel ritual. Nuestros mariscos de La Portales, tu barrio, donde compartíamos una mojarra repleta de ajos –los cuales nos los peleábamos– y un par de cervezas. Como niño asombrado, yo era el reportero y tú el entrevistado, y me encantaba pasar horas a tu lado para escuchar tus historias en el Excélsior de Scherer, la fundación de Proceso –y tu pregón hacia Julio: ¡que ya paguen! –, tus múltiples viajes al extranjero, las clases en la Prepa 6 y tu Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, las noches en el Bar León y el Salón Los Ángeles. Se nos iba la tarde hasta que me decías: Bueno, ¡eh!, ya vete porque me voy a dormir .

El primer libro que me regalaste cuando entré a estudiar sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana fue un manual de marxismo contemporáneo, pues insististe que era necesario para mi formación. Lo guardo como mi mayor tesoro. Me instruías siempre sobre mi formación académica: sobre lógica, filosofía, teoría cultural. Sin embargo, las mejores lecciones son aquellas que tenían que ver con apreciar y vivir la vida: la música –¡nuestra música!–, la rumba, el jazz, el blues; el futbol y nuestros adorados Pumas de la UNAM; el americano y tu fervor a los Acereros de Pittsburg; sobre poesía –conservo la antología del poema hispanoamericano que me regalaste una tarde en tu casa–; sobre sicología y tu afición a Lacan; la fe y, sobre todo, tu marxismo guadalupano; sobre la ayuda al prójimo; combatir al capitalismo y al imperio yanqui. Cuando cumplí 18 me miraste serio y como sentencia mortal exclamaste: Bueno, ni el PRI ni el PAN .